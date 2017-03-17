Счетный комитет проверит нацкомпанию «Астана ЭКСПО-2017»

Об этом сообщила член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Айгуль Мухаметкарим на парламентских слушаниях на тему «Сбалансированный и прозрачный бюджет - залог успешного и стабильного социально-экономического развития страны» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запланирован государственный аудит в национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» и других компаниях», - сообщила А.Мухаметкарим.

По ее словам, в текущем году также будет проведена промежуточная оценка хода реализации Государственной программы «Нурлы жол» и стратегических планов центральных государственных органов.

В ходе слушаний с приветственным словом выступил председатель Сената Касым-Жомарт Токаев, с докладами выступили министр финансов Бахыт Султанов и министр национальной экономики Тимур Сулейменов, а также представители других государственных органов.

Мейрамбек Байгарин