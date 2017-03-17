Актриса, которой приписывали роман с Бредом Питтом, родила ребенка
17 марта 2017, 13:48
Девочка родилась неделю назад, но пара скрывала это от прессы.
Французская актриса Марион Котийяр стала мамой во второй раз. 41-летняя артистка родила дочку, рассказал журналу People ее представитель, передает Лента.ру.
Котийяр и ее муж, актер и режиссер Гийом Кане назвали ребенка Луизой. Девочка родилась неделю назад, но пара скрывала это от прессы.
Кане и Котийяр познакомились на съемках фильма «Влюбись в меня, если осмелишься». Они поженились в 2007 году. У артистов уже есть пятилетний сын Марсель.
В сентябре 2016 года СМИ сообщали, что Котийяр стала причиной развода актера Брэда Питта и актрисы Анджелины Джоли, так как она снималась с голливудским артистом в картине «Союзники». Французская актриса опровергла эту информацию.
Марион Котийяр сыграла в таких лентах, как «Кредо убийцы», «Союзники», «Макбет», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Полночь в Париже», «Начало», «Джонни Д.» и «Крупная рыба».
Фото: Dennis Van Tine / Zumapress / Globallookpress.com
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