Президент РК ратифицировал меморандум между Казахстаном и Турцией об оказании поддержки принимающей Стороны при проведении учений подразделениями специального назначения

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей Стороны при проведении учений подразделениями специального назначения».

Текст Закона публикуется в печати.