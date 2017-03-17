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Новости за сегодня

Президент РК ратифицировал меморандум между Казахстаном и Турцией об оказании поддержки принимающей Стороны при проведении учений подразделениями специального назначения

 

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей Стороны при проведении учений подразделениями специального назначения».

Текст Закона публикуется в печати.

17 марта 2017, 13:51
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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