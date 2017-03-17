В Караганде молодой человек пропал после ссоры с девушкой

В последнее время Денис занимал одну из половин частного дома, рассчитанного на двух хозяев. Во второй проживает его мать. Дом расположен по улице Новоселов в 92 квартале Караганды.

Как говорят родственники, к исчезновению Дениса не было предпосылок. Он редко оставлял родных надолго, а если и оставлял, то они всегда знали, где его можно найти. Однако на этот раз ни в одном из мест, где он мог бы находиться, его не нашли.





Вообще, родственники достаточно серьезно отнеслись к поискам парня: расклеивали объявления по городу, проводили опрос населения в районе, где ранее он проживал, запустили рассылку объявления в социальных сетях.





Нужно сказать, что предпринятые действия дали определенный результат.





"Вчера мама узнала, что он дважды заходил в ночной магазин на 92 квартале. Его там знают, но не думали, что ушел из дома. В районе 45 и 92 кварталов содраны все листовки. Мы подозреваем, что это он и сделал. Потому как в других местах, где клеили, они висят на месте", - рассказала сестра Дениса.





Кроме того, девушка поведала, что в январе Денис развелся с женой. От брака осталась трехлетняя дочка. Однако с женой молодой человек разошелся гораздо раньше, чем развелся – год назад. Разорвав отношения с супругой, он начал встречаться с другой девушкой, с которой сильно поругался накануне своего исчезновения.





3 марта Денис был одет в пуховик синего цвета с красным подкладом, серую шапку, потертые светлые джинсы и летние туфли. Рост Дениса – 173 сантиметра, телосложение – худощавое. Отличительная примета – рыжие волосы с оттенком меди.





Заявление об исчезновении парня родственники отнесли в полицию 13 марта. В настоящий момент ведутся розыскные мероприятия.

Родственники обращаются ко всем горожанам, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Дениса Перепёлкина, с просьбой связаться с ними по следующим номерам: 8 (708) 151 71 92, 8 (701) 835 71 92.