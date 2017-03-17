Образование: совершенствования требует время

Ерлан Сагадиев, министр образования РК

Главное - понять, что мир движется очень быстро. Нашим детям жить в современном конкурентном мире, который просто летит вперед.

Первое - обновление ЕНТ

Его ждали и родители, и школьники, и этот процесс идет неплохо. В результате в 2016 году доступ к высшему образованию получили дополнительно 17 тыс. детей. Мы считаем, что доступ к высшему образованию для детей надо облегчать, это и осуществляется. В «Экономике 3.0» основной драйвер - это человек с высшим образованием. Кстати, о ЕНТ беспокоиться не надо. С 1 февраля пробное ЕНТ можно проходить дома, онлайн (www.testcenter.kz), бесконечное количество раз. Плюс мы напечатали более 300 тыс. брошюр для прохождения пробного ЕНТ в школах, и если нужно, планируем напечатать 500 тыс. В общем, есть время подготовиться к ЕНТ.

В нынешнем году количество грантов увеличится с 31 тыс. до 36 тыс. для бакалавров, с 7 тыс. до 10 тыс. - для магистрантов, до 1 100 - для докторантов. Серьезный прирост, плюс мы просим акимов регионов выделять свои гранты для учебы в местных вузах. Понятно, что эта работа бессмысленна без повышения качества как высшего, так и технического образования. Мы решили начать с менеджмента, точнее общественного контроля над ним. В госвузах Казахстана созданы наблюдательные советы из представителей бизнеса, акиматов, министерства и общественности. Они начали контролировать финансы, академическую стратегию и кадры. Впервые в Казахстане ректоры наших государственных вузов выбираются наблюдательными советами. Уже прошли выборы пяти ректоров. В первом полугодии нынешнего года эту процедуру пройдут еще шесть.

Следующая задача - создать в вузах службу внутреннего аудита и корпоративных секретарей. Мой личный опыт как члена наблюдательных советов трех вузов показывает, что эти меры реально работают. Меняются стратегии высших учебных заведений. Раньше они часто были формальными, зависящими от финансирования министерства, их никто толком не читал. А сейчас это более продуманная, долгосрочная конкурентоспособность на рынке, борьба за абитуриента, новые методики и программы. Все это постепенно становится не пустым словом. Процесс не быстрый, но единственно верный. Про усиление ответственности перед населением уже и не говорю. Академическая свобода, финансовая самостоятельность, инициатива в высших учебных заведениях возможны только при хорошем контроле со стороны общества, а не министерства. Все эти изменения заняли много времени в прошлом году. Но теперь начали работать.

В школе главное - переход на обновленное содержание образования

Его смысл - в упоре на функциональную грамотность, что значит не только знать, но и уметь! 35 стран ОЭСР это сделали более 15 лет назад. Более того, создали систему оценки и с 2000 года конкурируют между собой. То, что сегодня объем информации удваивается каждые два года, человек за два месяца получает столько же информации, сколько получал в XVII веке за всю жизнь, за пять лет пластами исчезают вековые профессии, в странах ОЭСР начали понимать еще 20 лет назад. Мы внедряем обновленное содержание с некоторым опозданием, но за четыре года должны с этой задачей справиться. В прошлом году был первый класс, в текущем году - первый, второй, пятый, седьмой и так далее. Здесь тоже много работы по подготовке преподавателей. Летом прошлого года 74 тыс. учителей были переобучены, и весь этот учебный год работа с ними продолжается. Этим летом пройдут обучение еще 75 тыс. педагогов. Параллельно идет процесс перехода на пятидневную учебную неделю. С чем учеников этих классов и их родителей поздравляю!

Кстати, хочу сказать о важности базовых учебников. Права на них принадлежат государству. Это важно. Появляется возможность их выложить онлайн, как это сделано для первого класса.

Следующий важный вопрос - это объем домашнего задания. Наши школьники - на четвертом месте среди 65 стран по времени для их выполнения. Международный анализ показывает отсутствие прямой корреляции между объемом домашних заданий и успехами в образовании в ряде стран, включая Казахстан. И при правильной постановке учебного процесса «домашку» можно и нужно сократить.

Над этим вопросом у нас работали две крупные группы учителей, специалистов. Большое им спасибо! Здесь предлагаются два варианта. Первый - давать задания по всем предметам, но меньше, либо второй - давать задания не по всем предметам. В обоих случаях домашние задания сократятся в среднем на час в день, не будут даваться на выходные. Сегодня это выносится на всенародное обсуждение педагогов и родителей.

Отдельно скажу об электронном дневнике. Электронный дневник за прошлый год внедрен в 4 тыс. школ, а это половина от их общего числа. Сегодня 166 тыс. учителей, а это больше половины, 1,3 млн учащихся - это тоже почти половина - и 747 тыс. родителей пользуются онлайн-системой. В неделю 20 млн оценок выставляется онлайн, идет более 7 млн обращений за домашним заданием. То есть реально переход на «цифру» можно сделать до конца года. Причем все это в рамках ГЧП. Сейчас многие спрашивают: почему именно «Күнделiк»? Потому что они первые предложили все сделать бесплатно для государства, родителей и детей. Да, они будут рекламировать детские товары, но им же нужно на что-то содержать систему.

Уменьшение бумажной и отчетной волокиты учителей

Есть ряд серьезных проблем. Первая - это страх учителей перед проверяющими. Он заставляет вести и электронный, и бумажный журналы. Приведу в пример реальный разговор с директором школы.

- Елена Васильевна, почему вы ведете и электронный, и бумажный журналы?

- А как иначе? Это же деньги! Завтра придут проверять, все должно быть подтверждено бумагами.

- А если мы полностью запретим бумажный журнал?

- Будем по ночам вести.

Сегодня первая задача - это выпустить совместный приказ министерств финансов, образования, прокуратуры и приравнять бумажный и электронный журналы для проверяющих. Довести до всех проверяющих и убрать страх в школах.

Вторая проблема - это Интернет не в каждой школе, а главное - не в каждом кабинете. Решать проблему надо срочно. Поэтому по программе «Цифровой Казахстан», о которой объявил Президент, в первой очереди стоят школы. Но нам за лето надо «разнести» Wi-Fi в каждый класс, где Интернет есть. Можно задействовать студентов в рамках летней практики, так или иначе мы эту проблему настроены решить.

Третья проблема - компьютеры. В текущем году мы покупаем более 11 тыс. «троек» - компьютер, проектор и экран, в первую очередь в сельские школы. В прошлом году приобрели 7 300 комплектов, в следующем, 2018-м, приобретем 12 тыс. «троек». Стоит задача в самом отдаленном селе обеспечить доступ к электронному дневнику, лучшим видеоурокам по всем предметам, а у нас сегодня 50 тыс. видеоуроков для детей на трех языках. Много видеоуроков для преподавателей. Это тоже был достаточно трудоемкий процесс, но главное он стартовал.

Далее скажу об отчетности. Учитель заполняет более 100 видов отчетов: для министерства, акиматов, пожарных, СЭС, полицейских, Минздрава, Минтруда... Бесконечное дублирование информации. Министерство поставило цель оставить три системы: Национальная образовательная база данных (НОБД), электронный журнал («Күнделік») и «облачную» бухгалтерию. Больше школа ничего не должна заполнять. НОБД заполняется два раза в год, «Күнделік» - это журнал текущей успеваемости, «облачная» бухгалтерия - только для бухгалтеров. Что нужно сделать? Во-первых, ввести абсолютно необходимую для всех служб информацию в НОБД, что в прошлом году, в принципе, уже сделано. Во-вторых, запретить запрашивать информацию у школ вне этих систем, а для этого надо менять законы, что тоже делается. И в-третьих, опять же повсеместный Интернет. Все это - задачи текущего года.

Не отвлекать учителей на несвойственные им функции, улучшать для детей условия в школах

Параллельный процесс - это запретить заставлять учителей выполнять несвойственные им функции. Они собирают медицинские анализы, распространяют карточки «Оңай», осуществляют подворовые обходы, собирают статистику... Хотя закон это запрещает. Для начала вопрос нужно поднять на межведомственном уровне, что уже сделано, начат поиск системного решения. В ближайшие три месяца планируем начать выпуск совместных правил, жестко регламентирующих любое отвлечение учителей от прямых обязанностей.

Еще одна большая задача на первое полугодие нынешнего года - разобраться с поборами в школах. Надо четко разделить, что есть поборы и что есть добровольная поддержка школы. Вообще, общество должно школе помогать. Это признак его цивилизованности. И о спонсорах в обществе должны знать. Однако все надо четко расписать, сделать добровольным, предельно прозрачным и поставить под контроль не директора, а общественности, попечительского или наблюдательного совета школы. Мы проделали большую работу над правилами. В этой работе участвуют директора школ, родительские комитеты нескольких регионов. Им большое спасибо! В принципе, подходы уже определены, осталось все утвердить и довести до школ. На это отведено два-три месяца.

Раз уж говорим о том, что будет нового в школе: Правительством поддержана наша инициатива поставить в каждой школе индивидуальные шкафчики. Это решение многих вопросов, включая тяжесть рюкзаков. В идеале у каждого ребенка должен быть в школе свой шкафчик для учебников, сменной обуви, формы. В идеале. Есть школы, где коридоры и комнаты это позволяют сделать, а есть, где будет тесно. Но начать надо с младших классов уже в этом году и везде, где это можно сделать. Типовой шкаф с кодовым замком используется во многих странах мира и себя оправдал. У нас десятки предприятий, которые могут решить этот вопрос.

Еще один вопрос, в котором нас Правительство поддержало, - обеспечение всех школ качественной питьевой водой. Установка везде, где возможно, фильтров и фонтанчиков либо использование диспенсеров.

Внедрение методик ускоренного преподавания языков

Создана новая методика обучения казахскому языку для школ с неказахским языком обучения. Она основана на принципах, на которых ускоренно преподаются главные мировые языки. Мы отходим от привычного изучения грамматики в сторону коммуникации. Вводятся словарные минимумы. Больше не будет механической зубрежки правил и перевода текстов. Теперь главное, чтобы дети как можно быстрее начали говорить на казахском. В прошлом году начали работу со специалистами-языковедами. Проведена большая работа. Месяц назад впервые в истории языкознания представлен частотный словарь казахского языка. В нем собраны наиболее употребляемые слова, самые нужные для повседневной жизни. Для удобства к словарю частные компании создают онлайн-приложения. Уровневое обучение в режиме пилота в нескольких школах начнется в сентябре текущего года и далее по всему Казахстану. Почему не все так быстро? Понятно, что это новые учебники, методички, обучение педагогов, тестирование и вся сопутствующая объемная работа. Понятно, что это экспертиза, обсуждения, анализ, требующие определенного времени.

Теперь об обучении на английском языке. С нынешнего года более 5 000 учителей-предметников начинают углубленные, с отрывом от школы, длительные языковые курсы. То есть полное погружение в изучение языка. Мы планируем, что уже осенью текущего года сотни новых классов начнут переход на английский язык. Дополнительно к 2,7 тыс. учителей, которые сегодня уже преподают на английском в более чем 120 школах. Добровольно, только добровольно, с письменного согласия родителей. Этот год даст ответ на многие вопросы, касающиеся и времени на подготовку, и качества преподавания, и готовности учителей. Как мы уже заявляли, окончательные сроки и график перехода на преподавание на английском четырех предметов в старшей школе будут приняты в будущем году. Опять же результаты будут обнародованы, все будем обсуждать.

Президент четко обозначил два подхода к английскому языку. Знание английского языка - это основа нашего прогресса. И нужно действовать разумно. Так и будем работать.

Вопросам детства - больше внимания

Не могу не сказать про детские дома. Задача здесь была - запустить республиканскую базу данных, чтобы у всех потенциальных приемных родителей был онлайн-доступ к информации о детях. Как результат - процесс активизировался, сократилось еще шесть детдомов, а количество детей в них уменьшилось на тысячу за год. Теперь главное - это установить общественный контроль над детскими домами. Мы планируем создать во всех детдомах наблюдательные советы, куда войдут представители НПО, маслихатов, партий. Все, что происходит в детдоме, должно быть и будет под контролем местной общественности. На это мы себе дали три-четыре месяца. В этот проект мы очень сильно верим. Вообще директора детских домов, а в будущем и школ, не должны назначаться одним человеком, без участия общественности.

Теперь о детских садах и очередях. Здесь надо навести порядок с очередностью, убрать условия для коррупции и устаревшие правила. Мы пересмотрели санитарные нормы, они - одна из больших причин нехватки мест. Согласно новым СанПиНам, детский сад открыть будет значительно легче. Новые СанПиНы обсуждались три месяца, тысячи специалистов высказали свое мнение. Всем им спасибо. Что еще важно? Объединить все очереди в одну республиканскую очередь и автоматизировать выдачу направлений в детский сад на уровне электронного правительства. Сегодня в разных городах и областях все по-разному. В идеале надо деньги программы «Балапан» (оплату за детский сад) закрепить за родителями. Они будут выбирать лучшие организации, туда и должен уходить госзаказ, в частные или государственные сады - это должно быть не важно. Задачи непростые, но, в принципе, выполнимые за полгода-год. Тогда все будет справедливо и прозрачно. Работа уже начата.

Главная задача, чтобы 100% детей приходили в первый класс подготовленными, знали все буквы и цифры. Сегодня их доля примерно 70% - отсюда все проблемы, поэтому с 2019 года, а в пилотных школах и садах уже в этом году, вводится нулевой класс. Смысл нулевого класса, который будет в школе или в садике, - в единой программе для предшколы, где будет «Әліппе», «Букварь», изучение алфавита, распознавание букв, чтение по слогам, составление простых предложений. У нас на пилотное участие заявилось около 1 000 школ и садов. Так что никаких резких, неожиданных решений мы не принимаем. Видите, какая схема - все улучшения через анализ, апробацию, обсуждение.

Вся начатая работа будет продолжена

Возвращаясь к вопросу о страхах. Как вы, наверное, знаете, с 1 января запрещены плановые проверки школ Комитетом по контролю в сфере образования и науки. Мы думаем, проверки в старом формате уже никогда не вернутся. Внедряется новая система оценки рисков, и проверяться должны далеко не все и не так часто. Будущая задача комитета - больше помогать, а не карать. Тем более что ни одну школу мы за нарушения не закрыли. Поэтому вся эта система пересматривается. То же самое касается аттестации учителей - система не менялась десятки лет. Сфера образования развивается, а требования старые. То есть этакий нерабочий документ, который решает судьбу огромной армии педагогов. Что делается? Будет впервые принят стандарт педагога, как это сделано практически во всех развитых странах, отраслевая рамка квалификаций, где мы сосредоточим стандарт, обучение, аттестацию и оценку для педагогов. Над этим работает большая группа экспертов, более 100 специалистов, в том числе представители Всемирного банка. Вопрос не быстрый, будет принят только после всенародного обсуждения.

Про бесплатное ТиПО, внедряемое по поручению Президента, нужна отдельная большая статья. Мы ее напишем. Огромная работа проделана. То же самое касается вопросов науки. Это тоже отдельная тема. Единственное скажу, что количество соискателей PhD вырастет с 600 до 1 800 в год с упором на «технарей». Это не может не сказаться на будущем научном потенциале Казахстана.

Многое сделано за 25 лет. Мы постоянно анализируем опыт других стран - как позитивный, так и негативный. В работу вовлечено очень много умных людей, глубоких, инициативных и преданных делу. Всем им еще раз спасибо. Все изменения будут выверены, согласованы, понятны педагогам, родителям, детям, ими поддержаны. И только потом внедрены. На это у нас есть время!

От редакции

В должности министра образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев трудится уже год. Что в сфере образования сделано за этот период и что планируется осуществить в текущем году? На эти вопросы решил ответить сам глава ведомства.