Стала известна предварительная дата поединка Каната Ислама в Астане

Стала известна дата поединка Каната Ислама в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы принял профессионального боксера Каната Ислама и известного предпринимателя Бауыржана Оспанова. Министр сообщил, когда пройдет вечер профессионального бокса Каната Ислама в рамках ЭКСПО-2017. «Мы сейчас определили дату - 9 сентября», - сказал А.Мухамедиулы. Б. Оспанов, в свою очередь, сообщил, что они готовы к поединку на площадке ЭКСПО в Астане.





«Мы полностью готовы. Нам нужно заключить с Вами договор, чтобы можно было показать стороне соперника. Чтобы они дали согласие на заключение договора, мы должны сначала подтвердить со своей стороны. Потому что это мероприятие высокого уровня. Это как тендер», - сказал Б.Оспанов.





По его словам, планируется, что на вечере бокса покажет свое искусство ряд казахстанских боксеров. С некоторыми уже договорились. Поговорили с боксерами, которые проходят подготовку в Майами, с Шуменовым. Они согласны и готовятся к выступлениям. Нужно только договориться с ними об оплате. Конечно, эти боксеры из патриотизма могут приехать и без оплаты, но проблема в их соперниках. Чтобы провести бои на высоком уровне, чтобы борьба шла за престижный пояс, нужно приглашать сильных противников. Нужно подготовить таких боксеров, как Шуменов, Тураров или Жакиянов.





Отметим, пресс-служба Министерства сообщила, что названная дата является предварительной, она может быть изменена.



