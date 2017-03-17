Новый аэропорт улучшит туристическую логистику Алматинской области

В городе Ушарал Алматинской области завершается строительство нового аэропорта сообщает корреспондент Zakon.kz. Об этом стало известно в ходе брифинга по развитию туристического потенциала Алакольского района с участием акима района Алибека Жаканбаева. Глава района отметил, что строительно-монтажные раоты были начаты еще в 2015 году. Для его реализации из бюджета выделено 896,9 млн. тенге, из них в 2015 году освоено - 21,0 миллионов тенге, в 2016 году - 348,7 миллиона тенге. В текущем году планируется освоение оставшихся 527,2 миллионов тенге.

«Строительство аэропорта планируется завершить к новому купальному сезону. Вместе с тем, наша заявка в Комитет гражданской авиации МИР РК о рассмотрении вопроса об открытии новых межобластных авиарейсов сообщением «Астана - Ушарал - Астана», «Алматы - Ушарал - Алматы» и субсидировании их из республиканского бюджета одобрена. Комитетом сообщено о возможности включения данных авиарейсов с периодичностью 2 раза в неделю в перечень субсидирования на 2017 год. А также, совместно с АО «Авиакомпания «Жетысу» планируется открытие внутреннего авиарейса «Талдыкорган - Ушарал - Талдыкорган». В текущем году из областного бюджета выделено 15,2 миллионов тенге для субсидирования внутреннего авиарейса», - сказал Жаканбаев.

Также, в новом аэропорту реконструирована взлетно-посадочная полоса, обновлены необходимыерадиотехнические и метеорологические оборудования для организации воздушного движения.

Напомним, аэропорт в городе Ушарал реконструируется по прямому поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева акиму Алматинской области Амандык Баталову для увеличения потока туристов на озеро Алаколь.