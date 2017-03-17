Актер из "Людей Икс" признался в ежедневном употреблении марихуаны
17 марта 2017, 14:16
Причины, которые вызывают артрит, до сих пор неизвестны.
Британский актер сэр Патрик Стюарт, известный по роли профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов «Люди Икс», признался, что ежедневно использует марихуану в медицинских целях. По словам артиста, это помогает ему справиться с симптомами ревматоидного артрита, передает Лента.ру со ссылкой на NME.
«Это помогает мне заснуть, снижает боли», — объяснил Стюарт. Он отметил, что два года назад врач выписал ему разрешение на покупку продуктов на основе конопли, когда у актера обнаружили ревматоидного артрит обеих рук.
Патрик Стюарт также снимался в таких фильмах, как «Теория заговора», «Дюна» и серии «Звездный путь». 2 марта в прокат вышла лента «Логан» с его участием. В январе сообщалось, что актер примет участие в работе над анимационной лентой «Смайлики» (The Emoji Movie). Он озвучит улыбающуюся эмодзи-какашку.
Ревматоидный артрит — системное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов. Причины, которые вызывают артрит, до сих пор неизвестны. Его лечение сводится к облегчению боли и замедлении развития заболевания.
Фото: MediaPunch / face to face / Globallookpress.com
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