Глава Федерации спортивной гимнастики США покинул пост из-за секс-скандала

Президент Федерации спортивной гимнастики США Стив Пенни покинул пост из-за секс-скандала. Об этом сообщает Associated Press.





Такое решение функционер принял после того, как Национальный олимпийский комитет (НОК) США рекомендовал ему уйти в отставку на прошлой неделе. Причиной послужил секс-скандал с участием бывшего врача американских сборных по гимнастике Лоуренса Нассара, жертвами которого стали 70 девочек и женщин.





53-летний медик был арестован в декабре 2016-го в рамках федерального расследования о распространении детской порнографии. Он обвиняется в растлении и изнасилованиях пациенток в период с 1996 по 2015 год. Нассар работал врачом сборной США по спортивной гимнастике в течение 29 лет и покинул эту должность в 2015 году.





Стив Пенни возглавлял Федерацию спортивной гимнастики США с 1999 года.





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