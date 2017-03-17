В Караганде рядовой-контрактник ограбил врача детской больницы

Военнослужащий рассказал в суде, что нуждался в деньгах.

Стрелок стрелкового взвода, военнослужащий по контракту воинской части 6505 за грабеж женщины приговорен к 2 годам ограничения свободы, передает корреспондент передает корреспондент МИА "Казинформ"





Как сообщили в военном суде Карагандинского гарнизона, 24-летний рядовой-контрактник ограбил женщину на улице.





"Стрелок стрелкового взвода увидел идущую перед ним незнакомую женщину, в руках у которой была женская сумка. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не наблюдает, военнослужащий подбежал к ней сзади и вырвал из ее рук сумку", - сообщили в военном суде Карагандинского гарнизона.





Ущерб потерпевшей женщине составил 91 тысячу 400 тенге.





Сбежав с места преступления, солдат продал сотовый телефон, который лежал в сумке, в ЦУМе в Караганде. Сумку выбросил в мусорный бак. Полицейские задержали его. В связи с тем, что грабителем оказался военный, уголовное дело для расследования было передано в военно-следственное управление.





Стрелок стрелкового взвода рассказал в суде, что нуждался в деньгах.





В тот вечер он шел к знакомому домой, чтобы занять денег. Увидев женщину на безлюдной дороге, решил ее ограбить. Судья военного суда Карагандинского гарнизона Есен Жумабеков признал солдата виновным по статье 191 УК "грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества".





"Военный суд Карагандинского гарнизона под председательством судьи Есена Жумабеков при назначении наказания учел его молодой возраст и тот факт, что он впервые привлекается к уголовной ответственности. Однако нарушение им воинской присяги является отягчающим ответственность обстоятельством. Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет ограничения свободы".





В пользу потерпевшего врача детской больницы, лишившейся сумки, суд постановил взыскать 100 тысяч тенге морального вреда. Также осужденный стрелок обязан компенсировать материальный ущерб - 33 тысячи 900 тенге.





Айжан Алданышева