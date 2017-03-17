Свыше 1000 мероприятий пройдет в Актюбинской области по празднованию Наурыз мейрамы. Об этом в информационном центре «Ақтөбе ақпарат» сообщила руководитель управления культуры, архивов и документации Актюбинской области Маржан Корганбаева.





По ее словам мероприятия, посвященные «Наурыз мейрамы» в регионе были начаты в середине марта.





-21-22 марта в каждом населенном пункте области пройдут многочисленные мероприятия, народные гулянья. Только в Актобе на 7 площадях и 5 сельских округах города будут установлены более 50 нарядных юрт с национальным убранством, организованы праздничная программа, демонстрация национальных обрядов и традиций, конкурсы, спортивные игры. 66 ресторанами и кафе будут бесплатно угощать национальными блюдами. В общей сложности, для угощения горожан будет подготовлено 5 тонн баурсаков и 7 тысяч литров наурыз көже, - рассказала Маржан Корганбаева.





22 марта на пр-те Абилкайыр-хана от ул. Г.Жубановой до 11 мкр в районе Парка имени Первого Президента предприятиями города будет разбит самый большой в городе аул и установлено 25 нарядных юрт. В связи с чем, с обеда 21 марта до вечера 22 марта этот участок проспекта будет закрыт для движения транспорта.





21 марта 35 работников областной филармонии казахского камерного хора дадут концерт в г. Соль-Илецк Оренбургской области, а праздничные мероприятия посвященные Наурыз мейрамы в приграничных с Оренбургской областью РФ районах пройдут с 31 марта по 15 апреля. В эти дни Айтекебийский, Каргалинский, Хобдинский, Мартукский, Хромтауский районы, а также г. Актобе направят свои делегации для организации празднеств. В нескольких населенных пунктах России будут установлены праздничные юрты, организованы театрализованные представления, спортивные игры, ярмарки сельскохозяйственной продукции, тематические выставки.





Фото: Kazinform.kz



