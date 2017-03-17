Сагинтаев обсудил с общественностью ВКО социально-экономическое развитие региона

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область провел встречу с общественностью города Семей, в ходе которой обсудил актуальные вопросы социально-экономического развития региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Б. Сагинтаев разъяснил участникам встречи суть проводимой в стране Конституционной реформы и рассказал о работе Правительства по реализации Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Премьер-Министр РК отметил, что для создания новой модели экономического роста Правительство сконцентрирует свою работу на 5 ключевых приоритетах, среди которых развитие массового предпринимательства, повышение производительной занятости, технологическое обновление и цифровизация экономики, обеспечение финансовой устойчивости и реализация отраслевых программ.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы региона и внесли свои предложения по дальнейшему социально-экономическому развитию ВКО.

На совещании поднимались вопросы жилищного строительства, развития сельского хозяйства, государственной поддержки здравоохранения, развития профессионально-технического образования и внедрения трехъязычной системы обучения.

В целом общественность города выразила поддержку проводимой Конституционной реформе и задачам, обозначенным в Послании Президента РК.

В рамках встречи с общественностью выступили аким г. Семей Ермак Салимов, председатель городского совета ветеранов Амантай Догалаков, директор ТОО «Сәт транс» Нурлан Байбеков, директор электротехнического колледжа Азат Сарпеков, учитель английского языка школы лицея №7 Марина Устюжанинова, вице-президент международного общества «Қазақ тілі» Орал Шарипбаев, члены городского совета ветеранов Насен Сембаев, Дуйсен Султанов.

По итогам встречи Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев дал ряд конкретных поручений руководству области и города по дальнейшему социально-экономическому развитию региона.