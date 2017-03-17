Руководитель Управления автодорог Астаны устроился на работу по поддельному документу

Выявлены руководители на государственной службе с поддельными документами. Об этом сообщила на пресс-конференциизаместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





А.Шаимова объявила результаты аттестации руководителей, входящих в корпус «Б» государственных служащих.





Высшая аттестационная комиссия при Президенте РК рекомендовала понизить по службе 36 человек. Среди них есть и госслужащие с поддельными документами.





«Например, руководитель Управления автомобильных дорог Астаны поступил на госслужбу на основании поддельного документа о прохождении тестирования. А руководитель Мангыстауского областного Управления индустриально-инновационной политики поступил на госслужбу по официальным документам, а затем сдал поддельную копию диплома о втором высшем образовании. В ходе аттестации мы тщательно изучили личные документы каждого госслужащего. В результате этой работы выявлены такие факты», - сказала А.Шаимова.





По ее словам, большая часть госслужащих, в отношении которых были даны рекомендации о понижении в должности, работает в Министерстве по инвестициям и развитию, а также в Костанайской области.





Мейрамбек Байгарин