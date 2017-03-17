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Стали известны подробности спецоперации в Алматы

17 марта 2017, 14:36

Проводятся проверочные мероприятия.


В ДВД Алматы рассказали о том, что именно произошло в доме по ул.Туркменская, передает Zakon.kz.

Как рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, на номер 102 позвонил мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, и сказал: "У меня есть оружие, огнестрельное". После чего бросил трубку. По адресу сразу же выехали сотрудники полиции. Однако в доме никого не оказалось. Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность мужчины и причины его действий.

Корреспондент портала пообщался с соседями звонившего в полицию и узнал некоторые детали. Из рассказов известно следующее. Мужчина никогда особо не привлекал внимание соседей, он спокойный человек, бывший военный. Иногда выпивал, но не злоупотреблял, агрессии при этом не проявлял. У мужчины есть сын, около 20 лет, занимался изготовлением мебели. Работал парень качественно и к нему стали поступать крупные заказы на большие суммы. В итоге молодой человек взял несколько крупных заказов и не успел их выполнить, стал прятаться. А клиенты, заплатившие авансы, долго его искали. В конце концов молодого человека поймали и сдали в полицию. Парня, как рассказывают соседи, посадили. Соседи предполагают, что именно на этой почве мужчина потерял над собой контроль, много выпил и позвонил на 102, сообщив, что у него есть оружие, и он намерен его применить.

Сейчас в районе работают сотрудники полиции, мужчину ищут.

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