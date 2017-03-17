Чтобы радовать парализованного отца, китаец научил собак ходить по канатам
17 марта 2017, 14:39
Хождение по канатам — не единственный трюк.
Житель китайской провинции Хэбэй Чжан Мэнгчуй нашёл способ сделать своего парализованного 85-летнего отца немного счастливее, да и чтобы самому не сидеть без дела, передает Life.ru.
В 2012 году мужчине пришлось бросить работу, чтобы ухаживать за больным отцом, а в 2015 году китаец приобрёл собак, сообщает издание Daily Mail. За короткий срок Чжан Мэнгчуй научил собак ходить по канатам, чтобы те развлекали отца.
Хождение по канатам — не единственный трюк. Чжан Мэнгчуй выдрессировал собак для выполнения множества команд. Например, сидеть, "служить", подниматься по лестнице и прыгать через стены.
Как отмечает мужчина, собаки наравне с методами китайской народной медицины облегчают жизнь отца, а вдобавок делают его счастливым каждый день.
Фото: dailymail.co.uk
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