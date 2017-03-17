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Новости за сегодня

Делегация судей Казахстана находится в рабочей поездке в Соединенных Штатах Америки

 

В целях изучения норм международного права в сфере инвестиций и инвестиционного судопроизводства с 10 по 18 марта делегация судей Казахстана находится в командировке в Соединенных Штатах Америки.

В составе делегации председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева, судьи Верховного Суда Айгуль Сапарова, Денис Шипп и Мадияр Балкен, председатель судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда Жанна Сейдалина, судья суда г.Астана Айман Майкибаева, председатель СМЭС Атырауской области Рустем Жансыкбаев и заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов Кайрат Елибаев.

В рамках поездки состоялось посещение Верховного Суда Америки, Федерального суда, Офиса юридического консультанта по вопросам международных претензий и инвестиционных споров при Государственном департаменте США. Также организованы встречи с арбитрами Международного центра по урегулированию инвестиционных споров, представителями Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США, Комиссии США по международной торговле, а также Американской ассоциации юристов - Инициативой верховенства права.

В ходе встреч состоялось обсуждение вопросов, связанных с разрешением инвестиционных споров, спецификой и особенностями американского инвестиционного судопроизводства, практикой рассмотрения дел в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров, ознакомление с действующими способами и механизмами разрешения инвестиционных споров в судах США (переговоры, медиация, арбитраж) и т.д.

Итоги ознакомительной поездки будут способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию судебной деятельности и правоприменительной практики национальных судов в сфере инвестиционного судопроизводства с учетом норм международного правового регулирования.

17 марта 2017, 14:47
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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