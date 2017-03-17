Наурыз 2017: Как принято праздновать любимый весенний праздник в Казахстане

Считалось, что в этот день природа обновляется, гремит первый весенний гром, почки на деревьях набухают, буйно прорастает зелень.

Наурыз мейрамы - праздник весеннего обновления в Казахстане. По восточному календарю Наурыз - начало нового года, совпадает с днем весеннего равноденствия. Для казахов этот праздник является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы, сообщает сообщает Zakon.kz





Исторические сведения об этом празднике встречаются в трудах многих античных и средневековых авторов. По восточному летоисчислению он соответствует иранскому Новому году (Навруз). Из поколения в поколение передавали традиции празднования Наурыза казахи, узбеки, уйгуры. Таджики называли его "Гульгардон" или "Гульнавруз", татары - "Нардуган", а древним грекам он был известен как "Патрих", Корни праздника можно отыскать в древних языческих обрядах. Сама по себе форма празднования с глубокой древности несла в себе принципы любви к природе. Несмотря на давность, этот праздник сохранился в народной памяти, и в настоящее время приобрел новый духовно-этический смысл.





Считалось, что в этот день природа обновляется, гремит первый весенний гром, почки на деревьях набухают, буйно прорастает зелень.





В далеком прошлом казахи называли Наурыз Великим днем улуса. В народе повелось: чем щедрее будет отмечен праздник Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда - изобилие праздничных обычаев и атрибутов. Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре, ибо, как утверждали старики, когда Наурыз входит в их дома, все болезни и неудачи должны обходить их стороной.





По древним сказаниям казахов, накануне Нового Дня, днем и ночью по земле ходит старик Қыдыр (Қызыр) Ата, белобородый старик, одетый в белые одежды, который посылает людям счастье и благоденствие.





В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их.





Празднование Наурыза начиналось традиционной встречей рассвета . Встречая рассвет, все взрослое население, молодежь и дети, взяв в руки лопаты, кетмени, собирались в условленном месте у родника или арыка и производили его расчистку. Затем все вместе под руководством почтенных стариков производили посадку деревьев. При этом по установившейся традиции произносились слова: "Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо", "Срубил одно дерево - посади десять!".





После исполнения ритуальных мероприятий три человека в образе жыршы - зазывалы (глашатая) обходили все улицы, площади, дворы и звали всех на праздник. Они одевались в яркие, праздничные костюмы. Ими могли быть персонажи казахских сказок - Алдар Косе, Жиренше и красавица Карашаш. После этого начиналось праздничное представление. Люди веселились, поздравляли друг друга с наступлением Нового года, желали друг другу добра, пели песни, которые издавна были сложены специально для этого праздника - Наурыз жыр, устраивали борьбу мужчины с женщиной, состязания в скороговорках - жанылтпаш, отгадывании загадок - жумбак.





В эти дни готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году. В полдень на установленном месте у селения резали быка и варили из его мяса блюдо "бель-котерер", что означает "выпрямляющий стан", поскольку бык считался одним из самых сильных животных, и пища из него давала людям силу и выносливость.





Дастархан накрывали в каждой семье. Трапеза приурочивалась к полудню, до и после которой мулла читал молитвы в честь предков. По завершении старший по возрасту из присутствующих давал благословение (бата), чтобы из года в год благополучие не покидало семьи. У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа "7", которое олицетворяет семь дней недели - единицы времени вселенской вечности: перед аксакалами ставились семь чаш с напитком Наурыз-коже, приготовленным из семи сортов семи видов злаков.





В состав семи компонентов обычно входили мясо, соль, жир, лук, пшеница, курт, иримшик (творог).





Празднование всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями. В аулах ставили качели "Алтыбакан".





А самыми известными и любимыми в народе были игры "Айкыш-уйкыш" ("Навстречу друг другу") и "Аудары-спек", во время которой джигиты перетягивали друг друга из седла.

Праздник Наурыз не обходился без состязаний в национальных видах спорта — казахша курес, тогуз кумалак, лошадиные скачки (байга).





И не только юноши, но и девушки участвовали в играх. В народной забаве «Кыз-Куу» девушка вызывала джигита на состязание с условием, что если он победит, то приобретет право на ее руку и сердце, а если победит она, то джигит должен повиноваться ей и выполнять любые ее желания. В таких случаях Наурыз превращался в свадебные торжества.





Все люди, независимо от пола, возраста и социальной принадлежности, освобождались от повседневных обязанностей и на равных правах принимали активное участие в весельях и играх.





День заканчивался айтысом - представлением, где два акына в стихотворной форме состязались в песнях. Их состязания прекращались с заходом солнца за горизонт, когда добро побеждает зло. Затем разжигали костер, и люди с зажженными от него факелами обходили все окрестности селения, пели и плясали, тем самым завершая праздник весеннего обновления и равноденствия.





История праздника Наурыз имеет непростую судьбу. В эпоху сложения тоталитарной системы, когда все национальное было признано несущественным, а все упоминания о традиционном наследии причислены к анахронизмам и пережиткам древности, Наурыз мейрамы был отменен (1926 г.) Впервые после долгих лет забвения в Казахстане он праздновался в 1988 году и, как ни странно, получил широкий общественный резонанс. Официальное признание Праздник Наурыз приобрел 15 марта 1991 года после выхода Указа Президента Казахской ССР "О народном празднике весны - "Наурыз мейрамы". Президент страны объявил 22 марта, день весеннего равноденствия, праздничным днем - "Наурыз мейрамы". С этого времени началось широкое празднование "Наурыз мейрамы" по всей республике.





Безусловно, современные очертания праздника существенно отличаются от их прежнего содержания. Это не только театрализованные представления и богато убранные юрты, вкусно приготовленный Наурыз-коже, но и проведение благотворительных акций, народно-спортивных игр, уход за зелеными насаждениями, посадка деревьев, очистка парковых и других зон отдыха, улиц и площадей.





В наши дни "Наурыз мейрамы" стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности.





Как ранее сообщали в Астане и в Алматы готовятся массовые гулянья. Праздничные мероприятия в столице будут организованы на различных площадках . Основное мероприятие пройдет 21 марта на республиканском велотреке «Сарыарка». 21, 22, 23 марта народные гуляния развернутся на территории у ТРЦ «Хан Шатыр», там же будет установлен этноаул.





Также 21-22 марта праздничные мероприятия пройдут на площади у монумента «Қазақ елі», на Городской площади, в Студенческом парке, 22 марта – на территории у театра «Жастар». На всех площадках будут проходить насыщенные концертные программы, спортивные состязания, установлены юрты, алтыбаканы, можно будет отведать традиционные угощения.





В Алматы празднование Наурыз мейрамы впервые пройдет сразу на двух площадках . 22 марта на площади Астана будут установлены юрты, шатры, разнообразные инсталляции на тему Наурыз. Пройдет демонстрациятеатрализованного представления «Мүшел», идущих испокон веков народных традиций и обрядов, ритуальныго обряда «Самалық», исполнены песни «Түлік жыры», традиционные казахские песнопения в день Наурыза «Самалық» и «Түлік жыры».





Праздничное представление в Атлетической деревне будет напоминать новое поселение казахского аула. Вход на площадь будет оформлена в виде ворот древнего образца, по обе стороны которого будут установлены две юрты на повозках.

На площади будут установлены такие инсталляции, как «шамдал», «қос», «древняя торговая арба», «камни с петроглифами», «колесо истории» и другие разнообразные скульптуры.





Отметим, что отдыхать казахстанцы в этом году на Наурыз будут 5 дней (вместе с воскресеньем - 19 марта) подряд. 18 марта - суббота в этом году будет рабочей (согласно постановлению), далее 19 марта - воскресенье, 20 марта - понедельник, 21 марта - вторник, 22 марта - среда и 23 марта - четверг - выходные. 24 марта - пятница - рабочий день и потом снова 2 выходных.









Интересные факты:





1. Наурыз отмечается целый месяц (неофициально) с 22 марта по 21 - 22 апреля.

2. На западе Казахстана в Мангистауской и Атырауской областях, празднование Наурыза начинается с 14 марта, и называется "амал", традиционным элементом которого является обряд "көрiсу", когда все должны приветствовать друг друга рукопожатиями обеими руками, и произнося "Жыл құтты болсын!" (С новым годом).

3. Празднование Наурыза не связано с религией. Его точная история не известна, но он определенно имеет доисламское происхождение. Праздник имеет языческие и зороастрийские корни.

4. Празднование Наурыза раньше начиналось традиционной встречей рассвета, связанного со старинным ритуалом - "Если увидишь родник - расчищай его исток".

5. Детей рожденных в этот месяц принято было называть именами , производными от слова "Наурыз", например мальчиков - Наурызбай или Наурызбек, а девочек - Наурыз или Наурызгуль.

6. Если в этот день выпадал снег, то это считалось добрым знаком. Даже девичью красоту в казахских легендах сравнивают с белым снегом Наурыза, поскольку в марте месяце обычно идет мягкий пушистый снег с особенной белизной.

7. Из стран постсоветского пространства Наурыз празднуют в Арзейбаджане, Туркменистане, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане. Из стран дальнего зарубежья - в Афганистане и Иране.

8. В Казахстане Наурыз не праздновался всенародно с 1926 года по 1988 год. С 2001 года Наурыз объявлен государственным праздником, а с 2009 года праздник отмечается 3 дня подряд, начиная с 21 марта. Эти три дня в Казахстане объявлены нерабочими.

9. Традиционное блюдо Наурыза "Наурыз көже", состоит из семи компонентов. Эта цифрв заключает в себе 7 дней недели - временные единицы бесконечности вселенной: напротив аксакала (белобородый, старик) должны быть поставлены 7 чаш с наурыз-коже. Каждый должен посетить 7 домов и пригласить 7 гостей.

10. В Узбекистане на Наурыз готовят традиционное блюдо "Сумалак". Это блюдо должно состоять из 7, преимущественно растительных ингредиентов.