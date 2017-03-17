Наурыз 2017: Как принято праздновать любимый весенний праздник в Казахстане
17 марта 2017, 14:53
Считалось, что в этот день природа обновляется, гремит первый весенний гром, почки на деревьях набухают, буйно прорастает зелень.
Наурыз мейрамы - праздник весеннего обновления в Казахстане. По восточному календарю Наурыз - начало нового года, совпадает с днем весеннего равноденствия. Для казахов этот праздник является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы, сообщает Zakon.kz.
Исторические сведения об этом празднике встречаются в трудах многих античных и средневековых авторов. По восточному летоисчислению он соответствует иранскому Новому году (Навруз). Из поколения в поколение передавали традиции празднования Наурыза казахи, узбеки, уйгуры. Таджики называли его "Гульгардон" или "Гульнавруз", татары - "Нардуган", а древним грекам он был известен как "Патрих", Корни праздника можно отыскать в древних языческих обрядах. Сама по себе форма празднования с глубокой древности несла в себе принципы любви к природе. Несмотря на давность, этот праздник сохранился в народной памяти, и в настоящее время приобрел новый духовно-этический смысл.
Считалось, что в этот день природа обновляется, гремит первый весенний гром, почки на деревьях набухают, буйно прорастает зелень.
В далеком прошлом казахи называли Наурыз Великим днем улуса. В народе повелось: чем щедрее будет отмечен праздник Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда - изобилие праздничных обычаев и атрибутов. Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре, ибо, как утверждали старики, когда Наурыз входит в их дома, все болезни и неудачи должны обходить их стороной.
По древним сказаниям казахов, накануне Нового Дня, днем и ночью по земле ходит старик Қыдыр (Қызыр) Ата, белобородый старик, одетый в белые одежды, который посылает людям счастье и благоденствие.
В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их.
Празднование Наурыза начиналось традиционной встречей рассвета. Встречая рассвет, все взрослое население, молодежь и дети, взяв в руки лопаты, кетмени, собирались в условленном месте у родника или арыка и производили его расчистку. Затем все вместе под руководством почтенных стариков производили посадку деревьев. При этом по установившейся традиции произносились слова: "Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо", "Срубил одно дерево - посади десять!".
После исполнения ритуальных мероприятий три человека в образе жыршы - зазывалы (глашатая) обходили все улицы, площади, дворы и звали всех на праздник. Они одевались в яркие, праздничные костюмы. Ими могли быть персонажи казахских сказок - Алдар Косе, Жиренше и красавица Карашаш. После этого начиналось праздничное представление. Люди веселились, поздравляли друг друга с наступлением Нового года, желали друг другу добра, пели песни, которые издавна были сложены специально для этого праздника - Наурыз жыр, устраивали борьбу мужчины с женщиной, состязания в скороговорках - жанылтпаш, отгадывании загадок - жумбак.
В эти дни готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году. В полдень на установленном месте у селения резали быка и варили из его мяса блюдо "бель-котерер", что означает "выпрямляющий стан", поскольку бык считался одним из самых сильных животных, и пища из него давала людям силу и выносливость.
Дастархан накрывали в каждой семье. Трапеза приурочивалась к полудню, до и после которой мулла читал молитвы в честь предков. По завершении старший по возрасту из присутствующих давал благословение (бата), чтобы из года в год благополучие не покидало семьи. У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа "7", которое олицетворяет семь дней недели - единицы времени вселенской вечности: перед аксакалами ставились семь чаш с напитком Наурыз-коже, приготовленным из семи сортов семи видов злаков.
В состав семи компонентов обычно входили мясо, соль, жир, лук, пшеница, курт, иримшик (творог).
Празднование всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями. В аулах ставили качели "Алтыбакан".
А самыми известными и любимыми в народе были игры "Айкыш-уйкыш" ("Навстречу друг другу") и "Аудары-спек", во время которой джигиты перетягивали друг друга из седла.
Праздник Наурыз не обходился без состязаний в национальных видах спорта — казахша курес, тогуз кумалак, лошадиные скачки (байга).
И не только юноши, но и девушки участвовали в играх. В народной забаве «Кыз-Куу» девушка вызывала джигита на состязание с условием, что если он победит, то приобретет право на ее руку и сердце, а если победит она, то джигит должен повиноваться ей и выполнять любые ее желания. В таких случаях Наурыз превращался в свадебные торжества.
Все люди, независимо от пола, возраста и социальной принадлежности, освобождались от повседневных обязанностей и на равных правах принимали активное участие в весельях и играх.
День заканчивался айтысом - представлением, где два акына в стихотворной форме состязались в песнях. Их состязания прекращались с заходом солнца за горизонт, когда добро побеждает зло. Затем разжигали костер, и люди с зажженными от него факелами обходили все окрестности селения, пели и плясали, тем самым завершая праздник весеннего обновления и равноденствия.
История праздника Наурыз имеет непростую судьбу. В эпоху сложения тоталитарной системы, когда все национальное было признано несущественным, а все упоминания о традиционном наследии причислены к анахронизмам и пережиткам древности, Наурыз мейрамы был отменен (1926 г.) Впервые после долгих лет забвения в Казахстане он праздновался в 1988 году и, как ни странно, получил широкий общественный резонанс. Официальное признание Праздник Наурыз приобрел 15 марта 1991 года после выхода Указа Президента Казахской ССР "О народном празднике весны - "Наурыз мейрамы". Президент страны объявил 22 марта, день весеннего равноденствия, праздничным днем - "Наурыз мейрамы". С этого времени началось широкое празднование "Наурыз мейрамы" по всей республике.
Безусловно, современные очертания праздника существенно отличаются от их прежнего содержания. Это не только театрализованные представления и богато убранные юрты, вкусно приготовленный Наурыз-коже, но и проведение благотворительных акций, народно-спортивных игр, уход за зелеными насаждениями, посадка деревьев, очистка парковых и других зон отдыха, улиц и площадей.
В наши дни "Наурыз мейрамы" стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности.
Как ранее сообщали в Астане и в Алматы готовятся массовые гулянья. Праздничные мероприятия в столице будут организованы на различных площадках. Основное мероприятие пройдет 21 марта на республиканском велотреке «Сарыарка». 21, 22, 23 марта народные гуляния развернутся на территории у ТРЦ «Хан Шатыр», там же будет установлен этноаул.
Также 21-22 марта праздничные мероприятия пройдут на площади у монумента «Қазақ елі», на Городской площади, в Студенческом парке, 22 марта – на территории у театра «Жастар». На всех площадках будут проходить насыщенные концертные программы, спортивные состязания, установлены юрты, алтыбаканы, можно будет отведать традиционные угощения.
В Алматы празднование Наурыз мейрамы впервые пройдет сразу на двух площадках. 22 марта на площади Астана будут установлены юрты, шатры, разнообразные инсталляции на тему Наурыз. Пройдет демонстрациятеатрализованного представления «Мүшел», идущих испокон веков народных традиций и обрядов, ритуальныго обряда «Самалық», исполнены песни «Түлік жыры», традиционные казахские песнопения в день Наурыза «Самалық» и «Түлік жыры».
Праздничное представление в Атлетической деревне будет напоминать новое поселение казахского аула. Вход на площадь будет оформлена в виде ворот древнего образца, по обе стороны которого будут установлены две юрты на повозках.
На площади будут установлены такие инсталляции, как «шамдал», «қос», «древняя торговая арба», «камни с петроглифами», «колесо истории» и другие разнообразные скульптуры.
Отметим, что отдыхать казахстанцы в этом году на Наурыз будут 5 дней (вместе с воскресеньем - 19 марта) подряд. 18 марта - суббота в этом году будет рабочей (согласно постановлению), далее 19 марта - воскресенье, 20 марта - понедельник, 21 марта - вторник, 22 марта - среда и 23 марта - четверг - выходные. 24 марта - пятница - рабочий день и потом снова 2 выходных.
Синоптики уже сделали прогноз погоды на Наурыз.
Интересные факты:
1. Наурыз отмечается целый месяц (неофициально) с 22 марта по 21 - 22 апреля.
2. На западе Казахстана в Мангистауской и Атырауской областях, празднование Наурыза начинается с 14 марта, и называется "амал", традиционным элементом которого является обряд "көрiсу", когда все должны приветствовать друг друга рукопожатиями обеими руками, и произнося "Жыл құтты болсын!" (С новым годом).
3. Празднование Наурыза не связано с религией. Его точная история не известна, но он определенно имеет доисламское происхождение. Праздник имеет языческие и зороастрийские корни.
4. Празднование Наурыза раньше начиналось традиционной встречей рассвета, связанного со старинным ритуалом - "Если увидишь родник - расчищай его исток".
5. Детей рожденных в этот месяц принято было называть именами , производными от слова "Наурыз", например мальчиков - Наурызбай или Наурызбек, а девочек - Наурыз или Наурызгуль.
6. Если в этот день выпадал снег, то это считалось добрым знаком. Даже девичью красоту в казахских легендах сравнивают с белым снегом Наурыза, поскольку в марте месяце обычно идет мягкий пушистый снег с особенной белизной.
7. Из стран постсоветского пространства Наурыз празднуют в Арзейбаджане, Туркменистане, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане. Из стран дальнего зарубежья - в Афганистане и Иране.
8. В Казахстане Наурыз не праздновался всенародно с 1926 года по 1988 год. С 2001 года Наурыз объявлен государственным праздником, а с 2009 года праздник отмечается 3 дня подряд, начиная с 21 марта. Эти три дня в Казахстане объявлены нерабочими.
9. Традиционное блюдо Наурыза "Наурыз көже", состоит из семи компонентов. Эта цифрв заключает в себе 7 дней недели - временные единицы бесконечности вселенной: напротив аксакала (белобородый, старик) должны быть поставлены 7 чаш с наурыз-коже. Каждый должен посетить 7 домов и пригласить 7 гостей.
10. В Узбекистане на Наурыз готовят традиционное блюдо "Сумалак". Это блюдо должно состоять из 7, преимущественно растительных ингредиентов.
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