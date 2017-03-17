Житель СКО обманул столичную фирму на 20 млн тенге и скрылся в России

За два дня его проведения оперативниками области задержано 23 уголовных преступника, находящихся в розыске, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





«Согласно соглашения между Министерствами внутренних дел участников стран СНГ на территории области в период с 15 по 16 марта проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск". Несмотря на его завершение, работа по розыску преступников и правонарушителей будет продолжена», - рассказал начальник управления криминальной полиции подполковник полиции Петр Климов.





За время проведения операции североказахстанскими полицейскими установлено местонахождение 8 без вести пропавших. Для правоохранительных органов стран СНГ задержано и установлено 7 уголовных преступников, разыскиваемых полицейскими России и Узбекистана. За пределами Казахстана задержано и установлено 6 уголовных преступников, совершивших преступления в СКО.





В Тюменской области североказахстанскими оперативниками при взаимодействии с российскими коллегами задержан 43-летний мужчина, находящийся в розыске за совершение мошенничества. Он скрывался от полицейских с осени прошлого года. Как свидетельствуют материалы уголовного дела, в Астане он обманул фирму, занимающуюся продажей пестицидов, на сумму более 20 миллионов тенге. Также жертвой североказахстанца стали двое жителей Петропавловска, которые доверили ему продать свои автомобили. Но остались и без машин, и без денег. В данное время задержанный арестован и находится и изоляторе временного содержания Тюмени.





А в Петропавловске оперативниками области задержан 37-летний мужчина, разыскиваемый российскими коллегами за сбыт наркотиков. 4 года назад он был осужден в Ямало-Ненецком автономном округе. Получив условное наказание, он скрылся от российских стражей правопорядка.