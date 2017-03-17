Более 3,6 млрд тенге частных инвестиций привлечено в развитие туризма Алматинской области

В 2016 году в Алматинской области за счет частных инвестиций было введено в эксплуатацию 43 объекта туризма на сумму 3,6 миллиарда тенге. Об этом в ходе выездного брифинга по развитию туристического потенциала Алакольского района сообщил исполняющий обязанности руководителя управления туризма региона Аркау Шантаев передает корреспондент Zakon.kz





«Туристический потенциал Алматинской области вызывает особый интерес у инвесторов. В частности, в прошедшем году в Алматинской области за счет частных инвестиций было введено в эксплуатацию 43 объекта туризма на сумму 3,6 миллиарда тенге. Из них на побережье озера Алаколь построено 30 объектов, в том числе: 1 гостиница, 4 базы отдыха, 7 домов отдыха, 18 гостевых домиков на них 1297 мест. Сумма инвестиций составила в район составил 1 136,0 миллионов тенге», - отметил Шантаев.





Привлечение инвестиции и создание благоприятных условии для инвесторов стало возможным, благодаряреализации мастер-плана развития туризма Алматинской области, принятого в 2014 году. В документе особое внимание уделено созданию инфраструктуры туризма на побережьях озер Балхаш, Алаколь. О мероприятиях проводимых в рамках исполнения данного документа и решения основных проблем, связанных с улучшением инфраструктуры региона поведал второй спикер брифинга аким Алакольского района Алибек Жаканбаев.









- Благодаря поддержке акима Алматинской области Амандык Баталова на сегодняшний день решаются вопросы создания соответствующей инфраструктуры на побережье озера Алаколь. Для этого была создана специальная рабочая группа, которая определила основные проблемы и пути их решения. Одним из первых задач, поставленных перед нами, была модернизация линии электропередач. Так в рамках программы «ДКБ - 2020» в село Акши были протянуты 93,8 километров новых линии электросети. На эти цели из бюджета были выделены 610,9 миллионов тенге. Немалое внимание уделено логистике туристов. Разработано проектно-сметная документация для ремонта автодорог. С 2015 года начата субсидирование из бюджета железнодорожных пассажирских перевозок, - подчеркнул аким района.





По словам спикеров, плановая работа, проводимая местными исполнительными органами, уже сейчас дает свои плоды – если несколько лет назад рапортовали, что число отдохнувших туристов на побережьях Алаколядостигало 100 тысяч человек. То, по итогам в 2016 году, число туристов достигло около полумиллионного показателя за сезон. Как отметил аким Алакольскогорайона, запуск регулярных рейсов через в аэропорт города Учарал, позволит значительно увеличить количество отдыхающих. К тому же, открытие воздушной гавани позволит привлечь и увеличить долю иностранных туристов. Это в свою очередь, привлекает поток инвесторов, которые намерены освоить побережье Алаколя и построить современные комплексы для комфортного отдыха. Ярким примером служит, уже построенный гостиничный комплекс «AQUAMARINE RESORT», в котором созданы условия для комфортного и отдыха согласно стандарту «ЭКО - 1». Для реализации проекта привлечено 1 миллиард 40 миллионов тенге. Комплекс может обслужит до 30 тысяч туристов за сезон. Кроме того, на стадии завершения находится строительство первой 5-и звездочной гостиницы и новой зоны отдыха «Аlakol Resord». В целом, в новом сезоне планируется открытие 10-и новых объектов на побережий Алаколя.