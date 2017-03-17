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30-летняя американка удлинила свою шею, чтобы быть похожей на жирафа

17 марта 2017, 15:05

Сидней позаимствовала идею у женщин народа падаунг, которые удлиняют шею с помощью медных катушек.


Жительницу Лос-Анджелеса Сидней Смит все знают как женщину-жирафа, пишет Life.ru.

30-летняя американка была настолько очарована изяществом любимого животного, что решила сделать всё, лишь бы стать похожей на длинношеее млекопитающее. Добиваясь свой цели, Сидней позаимствовала идею у женщин народа падаунг, которые удлиняют шею с помощью медных катушек.

За пять лет американка довела количество колец до пятнадцати, после чего решила остановиться из-за сложностей, которые доставлял громоздкий аксессуар.

Однако и сейчас девушка продолжает носить одежду в расцветке любимого животного и даже наносит боди-арт на голое тело — именно тогда она в полной мере ощущает себя женщиной-жирафом.



Фото: социальные сети

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