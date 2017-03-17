Доклад Министра финансов РК на парламентских слушаниях на тему «Открытость и сбалансированность государственных финансов в условиях новых задач»

(г. Астана, 17 марта 2017 года)

Уважаемый Рашит Сайранович!

Уважаемые депутаты!

За время развития независимого Казахстана были проведены большие экономические и политические реформы. При этом, построение бюджетной системы и ее развитие, как и всей страны сейчас стоит на пороге третьей модернизации.

Это диктует и расширение оси целей экономической политики: от сбалансированности к эффективной сбалансированности, открытости, подотчетности и предконтролю.

В мае 2015 года Глава государства обозначил 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ для вхождения Казахстана в 30 самых развитых стран мира. Часть из них направлена на осуществление реформы по «Формированию подотчетного государства».

В рамках 100 шагов Правительством приняты меры по внедрению открытого правительства где реализованы следующие мероприятия:

Первое. Принят Закон Республики Казахстан «О доступе к информации»;

Второе. Согласно Закону «Об общественных советах» созданы соответствующие подразделения при государственных органах;

Третье. Внедрен контроль бюджета на стадии планирования Счетным комитетом.

Данные меры согласуются с проводимой последовательной работой обеспечения принципа транспарентности. И здесь свою роль играет отработка слабых сторон, выявляемых ежегодно в ходе обследования открытости бюджета, проводимом Международным партнерством по бюджету (ОЭСР, Doing Business, Всемирный Банк, International Budget Partners, Международный валютный фонд).

Так, в 2008 году среди 85 оцениваемых стран Казахстану было присвоено 35 баллов, а в 2015 году среди 102 оцениваемых стран Казахстану присвоен 51 балл, при средним мировом показателе - 45 баллов.

Говоря о сбалансированности бюджета хотелось бы выделить 4 основных направления.

Первое - Доходы. В данном направлении ведется работа по расширению налогооблагаемой базы, снижению «теневой экономики» и цифровизации налоговой системы.

Второе - Расходы. Основными приоритетами расходов являются:

Во - первых, выполнение ранее принятых обязательств государства;

Во-вторых, оптимизация расходов, в части переориентации расходов и повышение их эффективности.

Третье - Дефицит.

Как основной инструмент балансировки доходов и расходов бюджета.

Четвертое - сбережение нефтяных поступлений, направленных на оптимизацию потребления и накопления средств Национального фонда Республики Казахстан.

Итак:

Доходы. Министерством разработан План мероприятий по увеличению доходной части республиканского бюджета.

В План включена работа по отработке контрагентов лжепредприятий и лиц, чья регистрация признана недействительной; налоговые проверки; отработка участников государственных закупок; улучшение показателей по возмещению ущерба в рамках противодействия лжепредпринимательству, экономической контрабанде и другое.

При этом в рамках мероприятий по улучшению налогового администрирования проводится ряд мероприятий по повышению эффективности камерального контроля.

С другой стороны, в целях снижения государственного административного контроля, Министерством финансов активно применяется «Народный контроль».

Механизм «народного контроля» позволит передать «рейдовые» проверки покупателям. И теперь покупатель сам ведет «естественный отбор» продавцов.

Продолжением реформы мер контроля станет внедрение е-аудита. По примеру стран ОЭСР Министерство финансов планирует использование специализированного программного обеспечения. Посредством которого, мы планируем минимизировать прямой контакт проверяющего с налогоплательщиками и сократить сроки проведения проверок. (Срок введения предусматривается с 1 января 2019 года (для крупных плательщиков).

Расходы. Ежегодный бюджет страны обеспечивает реализацию ряда основных задач:

1) выполнение всех текущих обязательств, с принятием мер по сохранению рабочих мест и дальнейшему повышению социальной составляющей бюджета;

2) реализация стратегических задач по созданию условий для стабильного экономического роста через поддержку индустриализации, развития аграрного сектора, малого и среднего бизнеса, транспортной, водной, энергетической и жилищной инфраструктуры;

3) обеспечение обороноспособности и безопасности государства;

4) обеспечение экономической безопасности и снижение зависимости от внешних источников капитала за счет принятия минимальных параметров дефицита бюджета и экономного и эффективного использования средств Национального фонда;

5) дальнейшая децентрализация и финансовое укрепление регионов, внедрение самостоятельного бюджета местного самоуправления.

Хотелось бы отметить, что в текущем году Главой государства в своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» были озвучены ряд мероприятий, часть которых нашли отражения уже в уточненном республиканском бюджете 2017 года.

При этом, в долгосрочной перспективе в целях повышения эффективности использования средств создана соответствующая комиссия при Правительстве, основной миссией которой является:

- анализ бюджетного законодательства;

- рассмотрение результатов проведенных проверок по эффективности и законности использования бюджетных средств;

- предложение соответствующих рекомендации, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств.

Дефицит - как основной инструмент баланса бюджета позволяет уровновесить расходную и доходную части бюджета.

В среднесрочной перспективе планируется снижение дефицита бюджета до 1% к ВВП, что позволит снизить зависимость экономики страны от внешних факторов и нагрузки на бюджет по обслуживанию Правительственного долга.

При этом, также ведется политика снижения ненефтяного дефицита до 7% к ВВП, то есть снижение зависимости республиканского бюджета от нефтяных «инъекции».

Пересмотр политики ненефтяного дефицита позволит осуществить четвертое направление - сбережение нефтяных поступлений.

В целях сбережения нефтяных поступлений для будущего поколения начиная с 2020 года, гарантированный трансферт в республиканский бюджет будет зафиксирован в абсолютном значении в тенге. При этом, для плавного перехода на новое правило размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет снижен поэтапно: в 2018 году - 2 600 млрд. тенге; в 2019 году - 2 300 млрд. тенге; в 2020 году и последующие годы - 2 000 млрд. тенге.

Все вышеуказанные составляющие регулируются соответствующим бюджетным законодательством и в данном направлении работа продолжается на постоянной основе.

Так, в рамках совершенствования бюджетирования, ориентированного на результат при формировании республиканского бюджета на 2016-2018 годы проведена работа по укрупнению бюджетных программ на республиканском уровне.

В результате у АБП появилась гибкость в исполнении бюджета, возможность самостоятельно управлять бюджетными средствами в рамках бюджетной программы.

В настоящее время рассматривается вопрос укрупнения бюджетных программ на местном уровне.

Кроме того, отмечаю, что существующая система бюджетного планирования построена на кассовой основе, на потоках получаемых и выплачиваемых денежных средств.

Тогда как в передовой международной практике используется принцип начисления. Данный принцип обеспечивает признание результатов операций по факту их совершения независимо от времени оплаты.

Это позволяет получить полноценную картину влияния принимаемых решений не только на денежные потоки, но и активы и обязательства правительства, в том числе долгосрочного характера.

На данный момент Министерством ведется работа по разработке и внедрению данного метода.

При этом, недостаточно правильно спрогнозировать доходы и эффективно спланировать расходы бюджета. Не маловажным фактором является результативность бюджетных средств. То есть, освоение администраторами выделенных бюджетных средств, а также своевременное и качественное проведение государственных закупок.

В декабре 2015 года был принят Закон «О государственных закупках» (в новой редакции), который направлен на упрощение процесса госзакупок, снижение коррупционных рисков, а также внедрение эффективных механизмов защиты прав и законных интересов потенциальных поставщиков и повышение ответственности участников.

В связи с вступлением нового Закона запущен в эксплуатацию модернизированный функционал веб-портала госзакупок - www.goszakup.gov.kz.

Также хотелось бы отметить, что в 2016 году были приняты меры по снижению доли участия государства в экономике.

В соответствии с Комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы осуществляется процесс приватизации объектов государственной собственности и передачи в конкурентную среду активов квазигосударственного сектора.

С учетом поручения Главы государства процесс приватизации предприятий будет ускорен и завершен до 2018 года.

В завершение хотелось бы отметить, что в настоящее время Министерством проводиться масштабная работа по модернизации государственных финансов по направлениям - доходы, государственные закупки и приватизация.

Реализация направлений будет осуществлена через увеличение налогоемкости ВВП, улучшение условий ведения бизнеса, ускорение внешнеторгового оборота, сокращение госучастия в экономике, а также совершенствование системы государственных закупок.

Кроме того, нами в соответствии с принципами государственно-частного партнерства рассматривается возможность передачи части расходов государственного бюджета в конкурентную среду (ГЧП).

Благодаря данным мерам мы планируем к определенному моменту получить в бюджет значительный «лаг» расходов. Данные расходы будут перенаправлены на развитие человеческого капитала через развитие образования и науки и наукоемких отраслей.

Благодарю за внимание!