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Новости за сегодня

Министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов провел встречу с представителями ЕБРР

 

Министр финансов РК проинформировал представителей Европейского банка реконструкции и развития о программе Республики Казахстан Модернизация 3.0 и реформах страны, нацеленных на вхождение нашей страны в число 30 развитых стран мира к 2050 году.

«Для достижения поставленных Стратегией «Казахстан 2050» задач, обозначенных Главой государства в Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», нам необходимо обеспечить рост экономики, макроэкономическую стабильность и проведение глубоких реформ», - сказал Министр финансов.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества Казахстана с Европейским банком реконструкции и развития в рамках готовящейся Страновой стратегии ЕБРР для Республики Казахстан.

Также были обсуждены совместные действующие проекты ЕБРР и Казахстана и дальнейшие перспективы сотрудничества нашей страны с финансовой организацией в рамках реализации Стратегии развития Казахстана.

17 марта 2017, 15:08
Источник, интернет-ресурс: Министерства финансов РК

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