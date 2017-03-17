Бах рассчитывает, что WADA поделится с МОК данными расследования по России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассчитает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поделится с комиссиями МОК теми данными, которые оно получило в рамках расследования по обвинениям в допинговых махинациях в России. Об этом Бах заявил на пресс-конференции в южнокорейском Пхенчхане, пишет Об этом Бах заявил на пресс-конференции в южнокорейском Пхенчхане, пишет ТАСС





Накануне стало известно, что Бах предложил главе независимой комиссии WADA Ричарду Макларену и президенту WADA Крейгу Риди провести встречу.





"Мы хотим узнать, на каком этапе WADA, какие у них есть данные, это может дать весомые данные для комиссии МОК под руководством Шмидта, - сказал Бах. - Хочу обсудить с Маклареном и Риди работу двух комиссий МОК. Жду, что они дадут нам совет по дальнейшей работе комиссий. Мы должны прийти к решению данной ситуации, ведь с одной стороны есть WADA, которая ведет переговоры с Россией, с другой - мы".

"WADA сможет разъяснить и предоставить какие-то выводы, доказательства комиссии Шмидта, чтобы та использовала эти сведения для своего расследования", - добавил он.





В июле 2016 года МОК создал две комиссии. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014, ее возглавляет Денис Освальд. Вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.





В декабре 2016 года Макларен представил в Лондоне вторую часть своего доклада о допинге в России. После этого МОК объявил о том, что все допинг-пробы с Олимпиады в Сочи будут перепроверены.





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