Министр финансов РК провел встречу с Совместной миссией Департамента финансового сектора и частного сектора Азиатского банка развития

Сегодня, 16 марта т.г., Министр финансов РК Султанов Б.Т. провел встречу с Совместной миссией Департамента финансового сектора и частного сектора Азиатского банка развития

Подготовка новой Страновой стратегии партнерства АБР для Казахстана на 2017-2021 годы, планируемая к принятию Советом директоров Банка, и расширение сотрудничества с АБР стали предметом обсуждения на встрече Министра финансов РК Бахыта Султанова с представителями АБР.

Наиболее подробно Министр остановился на раскрытии положений Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

«Казахстан в настоящее время находятся на стадии глубинных реформ. Главная задача их проведения - реализация основной цели Стратегии до 2050 года - вступление в топ-30 развитых стран мира. Для этого нам необходимо обеспечить рост экономики выше, чем у других стран», - сообщил Министр финансов. Он также отметил, что необходимым условием для этого является макроэкономическая стабильность.

Бахыт Султанов раскрыл меры повышения эффективности использования бюджетных средств, проинформировал о проводимой работе по усилению мониторинга и контроля за займами квазигосударственного сектора. Он также обратил особое внимание на программу приватизации как инструмента для обеспечения преобладающей роли частного сектора в экономике.

В завершении встречи стороны выразили надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.