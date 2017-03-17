В рамках социальной кампании «100 проблем - 100 решений - 100 дней» обсуждены вопросы защиты прав медицинских работников Казахстана

Сегодня в Астане в рамках I Международной научно-практической конференции «Медицинское право Республики Казахстан: современные проблемы и перспективы развития» обсуждены вопросы защиты прав медицинских работников. Организаторами конференции выступили Бюро семейного и медицинского права «Aрман» и Республиканский центр развития здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - РЦРЗ).

На конференции приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Айкын Конуров, Канат Мусин и Юрий Тимощенко, руководитель Азербайджанского бюро Кафедры ЮНЕСКО по Биоэтике и член правления Европейской ассоциации медицинского права Вугар Мамедов (Азербайджан), Заслуженный деятель науки и техники Украины Семен Стеценко (Украина), Директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» Светлана Агиевец (Республика Беларусь), Генеральный директор Бюро семейного и медицинского права «Aрман» Светлана Саукенова, и.о. Генерального директора РЦРЗ Айнур Айыпханова, руководители медицинских организаций РК, представители ВУЗов и медицинской общественности и др.

Введение страхования профессиональной ответственности медицинских работников обусловлено лучшей мировой практикой и сложившейся необходимостью в нашей стране: в Казахстане нет системы и инструментов защиты медицинских работников при возникновении споров и судебных тяжб касательно профессионализма медицинских работников, не ведется официальная статистика врачебных ошибок, нет специализированных нормативно-правовых актов для защиты прав пациентов и медицинских работников, а уровень оказания медицинской помощи оценивается по количеству жалоб пациентов.

В ходе конференции были обсуждены правовые основы обеспечения качества и безопасности оказания медицинских услуг в современных экономических условиях; перспективы развития медицинского права в РК; основные перспективы внедрения медицинского страхования; правовая ответственность медицинских работников и медицинских организаций; правовое регулирование отношений сторон в системе здравоохранения.

В своем выступлении Айнур Айыпханова отметила, что одним из ключевых направлении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы является повышение эффективности управления человеческими ресурсами в отрасли здравоохранения. Стратегическое управление человеческими ресурсами отрасли включает внедрение регулирования правовых отношений между врачами, пациентами и другими сторонами.

«В рамках социального проекта «100 проблем-100 решений-100 дней» по проблеме правовой защиты врача и его профессиональной ответственности поступило свыше 150 обращений. Данный вопрос стал второй по частоте причиной обращения. На сегодняшний день совместно с Бюро семейного и медицинского права «Арман» разработана Дорожная карта по развитию медицинского права и повышению правового статуса медицинских работников согласно плану краткосрочных мероприятий социальной кампании», - проинформировала она.

Также разработана модель гарантирования профессиональной ответственности медицинских работников, которая предполагает досудебное урегулирование конфликта (рассмотрение жалобы и принятие решения по ней) с привлечением независимых экспертов и выплаты компенсации за причинение ущерба здоровью гражданина при отсутствии небрежного или халатного отношения со стороны медицинского работника.

Для разработки данной модели был проведен социологический опрос среди 13 380 медицинских работников по теме страхования профессиональной ответственности. В результате опроса выяснилось, что более 63% опрошенных относятся положительно к введению страхования профессиональной ответственности медицинских работников и считают эту проблему актуальной. Большая часть медицинских работников (около 61%) предпочитают обязательную форму страхования.

С целью внедрения страхования профессиональной ответственности медицинских работников разработаны законопроекты «О гарантировании профессиональной ответственности медицинских работников в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам гарантирования профессиональной ответственности медицинских работников в Республике Казахстан».