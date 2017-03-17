Елжан Биртанов: В отрасли здравоохранения страны требуются ощутимые структурные преобразования

Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил ряд объектов здравоохранения. В ходе встреч с медицинским активом региона глава ведомства поднял актуальные вопросы дальнейшего развития отрасли в рамках реализации госпрограммы «Денсаулык», новых инициатив, направленных на модернизацию здравоохранения, также отдельно остановился на предлагаемых новациях в законодательство в части внедрения в Казахстане системы обязательного медицинского страхования.

Первым объектом посещения министра стала областная многопрофильная больница, оказывающая специализированную и высокоспециализированную амбулаторно-поликлиническую, экстренную, плановую стационарную и стационарозамещающую медицинскую помощь. Лечебное учреждение оказывает помощь наиболее сложному контингенту больных, которые поступают, в том числе и из других медицинских учреждений области и города.

Министр рассказал персоналу больницы к каким достижениям нужно стремиться. В частности, о применении триажной системы соответствующей международным стандартам. Триажная система позволяет классифицировать пациентов по тому, насколько критичной для их состояния является оперативность оказания врачебной помощи. При этом он особо отметил необходимость скорейшего внедрения информационных систем во всех медорганизациях. Это, по его словам, значительно оптимизирует внутрибольничные бизнес-процессы, позволит освободить врачей от рутинной бумажной работы и больше внимания уделять пациентам.

Также глава ведомства ознакомился с работой городской поликлиники № 2, где обслуживается около 67 тысяч человек. При большой нагрузке на участковых врачей, важно ускорить внедрение электронной очереди для пациентов, подчеркнул Елжан Биртанов.

Далее министр проехал в областной онкологический диспансер, рассчитанный на 240 коек. Здесь также оказываются все виды медицинской помощи, включая высокоспециализированную, социальную реабилитацию и паллиативную поддержку. За последние два года в ВКО, по данным онкоцентра, выросла выявляемость раковых заболеваний на ранних стадиях с 58,7% до 66,1%, удельный вес больных онкологией, живущих 5 и более лет также увеличился на с 47,7% до 49,8%.

«Индикативные показатели в здравоохранении будут пересмотрены. К примеру, в онкологии важна не только выявляемость, а доля пациентов с пятилетней и более выживаемостью после обнаружения новообразований. Почему в западных странах процент таких онкобольных составляет 90%, у нас 50%», - отметил глава Минздрава, обращаясь к врачам онкологического центра. Здесь же в здании онкоцентра министр провел встречу с медицинским активом области, членами регионального штаба по информационно-разъяснительной работе по внедрению ОСМС.

Елжан Биртанов напомнил, что в нынешнем Послании народу Казахстана, Главой государства перед системой здравоохранения поставлены такие задачи, как проведение широкой информационно-разъяснительной работы системы обязательного социального медицинского страхования, информатизация здравоохранения, введение регулирования цен на лекарственные средства. Министерство здравоохранения в рамках выполнения задач, поставленных перед системой здравоохранения в Послании Президента страны, определило для себя пять ключевых инициатив. Глава ведомства подробно рассказал собравшимся о каждой из пяти инициатив казахстанского здравоохранения, подчеркнув необходимость осуществления ощутимых структурных преобразований в отрасли в ближайшие годы.

Первая инициатива - это интеграция системы здравоохранения вокруг нужд пациента, подразумевающая внедрение интегрированной системы оказания медицинской помощи в течение всего цикла, в том числе на уровне первичного/профилактического звена. Планируется принятие Национальной Программы развития медицины, здоровой и продолжительной жизни. Будут продолжены мероприятия по цифровизации и информатизации отрасли, упрощению правил прикрепления к поликлиникам, ведение ПУЗ на основе IT мониторинга.

Вторая инициатива - приведение стандартов в соответствие с рекомендациями ОЭСР. В ее рамках планируется достижение таких показателей, как снижение барьеров для развития частной медицины, дерегулирование и передача госфункций в независимую профессиональную среду, регулирование цен на лекарственные средства и медицинские изделия.

В нынешних условиях возрастает значение рационального использования государственных ресурсов, что и определено в качестве третьей инициативы. В рамках данного направления планируются мероприятия, направленные на реструктуризацию инфраструктурной и кадровой политики в сфере здравоохранения. Важную роль играет привлечение частных и иностранных инвестиций, развитие ГЧП, а также развитие науки и модернизация медицинского образования.

Одной из ключевых ролей в достижении успеха является финансовая устойчивость системы. Гибкая система финансирования, нацеленная на результат - это станет четвертой инициативой. Планируется разработать модель финансирования с учетом условий актуальной нормативно-правовой и отраслевой структуры. Также планируется:

- Снижение уровня потребления стационарной помощи;

- Стимулирование трансферта передовых медицинских технологий;

- Распределение бюджета ПМСП на основе потребностей;

- Пересмотр тарифов и реальное отражение затрат: на обновление основных средств, капитальные затраты, обслуживание медицинских и ИТ технологий, на стоимость финансовых услуг.

Пятая инициатива - управление системой, подразумевающую транспарентность и подотчетность пациенту. В этой связи планируется охват перехода медицинских организаций на ПХВ с внедрением корпоративного управления, разработка КPI для поставщиков медицинских услуг, нацеленные на качество и эффективность оказания услуг вокруг нужд пациента. Итоговой целью данных инициатив должно стать обеспечение доступности и качества медицинских услуг населению.

«Внедрение ОСМС сегодня наш общий приоритет, особенно остро стоит проблема самозанятых. Эта категория была долгие годы на иждивении общества, не имея доходов и отчислений, они пользовались всеми социальными благами. Но, на мой взгляд, лучше заплатить самозанятому 17 тысяч тенге в год в виде взносов за медстрахование, чем только за одно МРТ столько же денег выложить или несколько миллионов тенге за одну сложную операцию», - такое мнение высказал министр здравоохранения.

Вместе с тем, он призвал провести прикрепительную кампанию к поликлиникам страны. Глава ведомства особо подчеркнул, что прикрепленность к первичной медорганизации является «входными воротами» в систему медстрахования. Одной из важных задач предстоящего прикрепления населения к поликлиникам, когда жители смогут сами выбрать медорганизацию, и не только по признаку территориальности, должно стать определение статуса гражданина по принадлежности к категориям населения.

Следующим объектом посещения министра здравоохранения Елжана Биртанова в составе делегации во главе с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым стал областной офтальмологический центр. Современная глазная клиника открыта в 2014 году на условиях государственно-частного партнерства, она обеспечивает специализированную, хирургическую и клинико-диагностическую офтальмологическую помощь населению всего региона. Офтальмологический центр успешно работает за счет государственного заказа на медицинскую помощь, имея возможность обслуживать большой контингент социально-незащищенного населения.

Приоритетом являются операции по поводу катаракты на амбулаторном уровне. Здесь же впервые в области проводится лазерная коррекция зрения, антикоагуляционные операции. Кроме того, офтальмологический центр оснащен новейшим оборудованием от мировых производителей, что позволяет провести сложнейшие высокотехнологичные операции на уровне международных стандартов.