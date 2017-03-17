Минкульт Казахстана приостановил прокат фильма «Красавица и Чудовище»
17 марта 2017, 15:33
«Красавица и чудовище» - первый фильм киностудии, где появляется персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Фильм производства студии Disney с участием персонажа-гея временно запрещен в Казахстане, сообщает ИА «NewTimes.kz».
C сайта сети Кинопарк исчезла возможность приобрести билеты на эту картину. Связавшись со службой онлайн – продаж, мы узнали, что министерство культуры запретило показ фильма на неопределенный срок.
«К сожалению, этот фильм пока запретили. Нам пришлось снять его с проката, сейчас идут переговоры. Пока они не вынесут решение, мы не можем показывать фильм. Вопрос идет не о возрастном ограничении, а о полном запрете фильма», - прокомментировала сотрудница Кинопарка.
Напомним, в России, где действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», признаков гей-пропаганды в «Красавице и чудовище» не нашли. Проверку провело министерство культуры РФ по просьбе депутата Госдумы Виталия Милонова.
16 марта представители студии Disney отказались убирать из мюзикла «Красавица и чудовище» сцену с гей-персонажем ради показа в Малайзии. «Ничего из фильма не было и не будет вырезано», — заявили в компании. Disney предоставила цензорам время для принятия решения относительно проката. При этом, если они продолжат настаивать на монтаже, лента в кинотеатрах страны показана не будет.
Disney впервые показал персонажа-гея в «Красавице и чудовище». Главные роли в ленте исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс. В мюзикле также сыграли Юэн Макгрегор и Эмма Томпсон.
Последний раз Disney экранизировала европейскую сказку «Красавица и чудовище» в 1991 году — тогда на экраны вышел одноименный мультфильм, получивший номинацию на «Оскар».
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