Минкульт Казахстана приостановил прокат фильма «Красавица и Чудовище»

C сайта сети Кинопарк исчезла возможность приобрести билеты на эту картину. Связавшись со службой онлайн – продаж, мы узнали, что министерство культуры запретило показ фильма на неопределенный срок.





«К сожалению, этот фильм пока запретили. Нам пришлось снять его с проката, сейчас идут переговоры. Пока они не вынесут решение, мы не можем показывать фильм. Вопрос идет не о возрастном ограничении, а о полном запрете фильма», - прокомментировала сотрудница Кинопарка.





Напомним, в России, где действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», признаков гей-пропаганды в «Красавице и чудовище» не нашли. Проверку провело министерство культуры РФ по просьбе депутата Госдумы Виталия Милонова.