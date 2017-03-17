Кровавые истории: на чем основаны наши любимые детские сказки

Всем прекрасно известны классические европейские сказки и мультфильмы, на них основанные. Вот златокудрая Золушка примеряет туфельку на глазах у счастливого возлюбленного, вот красавица Рапунцель приветствует забравшегося в башню парня, а вот и красногубая Белоснежка просыпается от поцелуя прекрасного принца. Тишь, благодать и полное семейное счастье , пишет портал , пишет портал Tlum.ru





Однако, так было далеко не всегда. Все эти сказки достаточно древние, и почти за каждой стоит первоисточник, отнюдь не такой радужный и светлый. Большинство народных преданий были записаны в районе 1500-х годов, и в те времена подобные истории выступали ужастиками для взрослых, полными кровавых подробностей. Просто представьте, что через 500 лет дети будут засыпать под подвергшийся цензуре пересказ «Кошмара на улице Вязов», и вы поймете, о чем идет речь.





И сразу должны прозвучать имена героев, которые в те трудные времена сохранили сказки для нас в письменном виде: это Джанбаттиста Базиль и Джованни Страпорола. На основе их изложений, добавляя, дополняя и уже начиная переиначивать писали свои версии Шарль Перро и братья Гримм, о которых вы наверняка наслышаны. И даже в их переложениях встречаются весьма недетские моменты, которых вы не увидите ни в одном мультфильме студии Disney. А уж сказки более ранних итальянцев это ну полные «18+». «Игра престолов» отдыхает. Не верите? Читайте.





Спящая красавица









Чарующая музыка Чайковского, три разноцветные феечки и не совсем уж и злая Малефисента: современный облик сказки про Спящую красавицу пусть и оставляет свободу для интерпретаций (особенно после фильма с Анджелиной Джоли), но в целом имеет достаточно устоявшийся вид.





Пришло время познакомиться с ранней версией этой истории, записанной Базилем. Она называется «Солнце, Луна и Талия» и тоже рассказывает историю девушки, уколовшейся отравленным веретеном (по другой версии — терновником). И горюющий отец также отправил дочку спать в укромном месте глубоко в лесу, по разным изложениям — на бархатное кресло в маленьком домике или в привычной нам башне. Дальнейшее развитие событий детям читать не рекомендуется: проезжавший мимо король соседних земель нашел тайник со спящей леди и воспользовался оказией для собственного удовольствия. Спустя положенный срок и оставаясь в бессознательном состоянии девушка родила двух детей, один из которых в поисках молока ошибся локацией и случайно вытащил шип из маминого пальца.





Талия проснулась, позже к ней вернулся король, который впоследствии кардинально избавился от жены и счастливо зажил со всеми отпрысками и девушкой. Есть расширенная версия концовки, где про незаконную пассию узнает королева, и, обманом пленив Талию с детьми, попыталась накормить пирогами с бастардами самого короля. Однако обман вскрылся, королева сама отправилась в печь, а дети остались живы благодаря совестливому повару. И завершает эту чудесную историю ироничная мораль: «Некоторым везет — даже когда они спят».





Золушка









Эта история считается одной из самых древних среди легенд о простом женском счастье. Есть похожие на Золушку сказки у многих народностей — у древних греков, китайцев и даже у египтян, где орел украл у купающейся красавицы нетяжелого поведения сандалию и принес фараону, спровоцировав правителя на общенациональные поиски обладательницы прекрасной ножки.





Но перейдем к более поздним версиям. У Базиля девушку звали Зезолла, и подробности ее истории с самого начала были весьма шокирующими: первую мачеху она лишила жизни при помощи вовремя закрытой крышки сундука, сговорившись при этом с няней. Которая, кстати, не теряла времени даром и стала новой мачехой героини. Вскоре выяснилось, что инициатива была неудачной и в придачу к няне-мачехе прилагались шесть злобных сводных сестер, которые начали отравлять жизнь Зезолле пуще прежнего.





А что было дальше, вы знаете: прекрасное платье (поставщик — не фея, а волшебное дерево, но в данном случае это мелочь) и влюбленный правитель, прижимающий оброненную в спешке обувку к груди. К слову, это была вовсе не туфелька, а пианелла, громоздкий башмак на высокой пробковой подошве. В эту неизящную обувь пытались влезть сводные сестры, терпели неудачу и пробовали решить проблему «методом лома», то есть укорачивая себе ноги в районе пятки и пальцев при помощи ножа. Поначалу принц радовался найденным невестам (разумеется, лица-то после вечера танцев он никак не мог запомнить!), однако кровь выдавала обманщиц. Их раскрывали птички (по некоторым версиям — жившие на могиле матери Золушки), эти же пернатые в наказание выклевали вздумавшим мухлевать дамам глаза. Кстати, кровавая сцена с укорачиванием размера ступни вошла в версию братьев Гримм.





Зато у Золушки с принцем все закончилось вполне благополучно!





Белоснежка









Первый полнометражный мультфильм Disney навсегда вошел в мировую культуру как красивейшая история о любви и внезапности (в самом деле, принц же совершенно случайно нашел и поцеловал красавицу в гробу!). Более древние версии «Белоснежки» рассказывают примерно ту же сказку, но с некоторыми существенными моментами, которые впоследствии были адаптированы под детскую аудиторию.





У братьев Гримм злодейкой была вовсе не мачеха, а родная мать девушки, отравившая дочь при помощи известного вам фрукта. Принц разбудил Белоснежку не поцелуем любви с первого взгляда на бездыханную деву, а тем, что погрузил девушку на лошадь и повез к себе в замок. Зачем ему понадобилось тело? Не спрашивайте, история молчит об этом — по дороге кусок ядовитого яблока от тряски выпал из горла героини, она очнулась и все закончилось просто отлично. Для всех, кроме мамы — ее во время свадьбы отправили плясать в модных «испанских сапогах», железных и раскаленных. Танец родительница не пережила. Ах да, гномов в ранних версиях вообще не было.





Вот еще немного подробностей: вместо сердца негодяйка хотела полакомиться печенью и легкими Белоснежки, ну и арсенал орудий был побогаче — здесь и удушающий шнурок для платья, и ядовитый гребень использовались. Скажете, слишком мрачно? Не торопитесь делать выводы, ведь Гримм таким образом переиначили сказку Базиля, называвшуюся «Молодая рабыня». Там ребенок семи лет получил «усыпляющее» ранение в голову от расчески, вырос за время лежания в хрустальном гробу до красивой девушки и стал жертвой своей тети. Только случайно рассказанная кукле тайна спасает красавицу от ужасной смерти. Конец!





Красавица и Чудовище









На экранах кинотеатров уже звучит легендарное «Вы наш гость», в танце кружатся юная красавица с лохматым монстром, а канделябр с часами препираются на радость всем зрителям. Эта сказка сама по себе достаточно страшная, так что ее старшие сестренки не будут сильно отличаться. Разве что самая древняя — первоисточником истории называют древнегреческий миф о Психее и Амуре. Пусть история очень далека от реалий нынешней «Красавицы и Чудовища», общее лекало налицо: излишне любопытная пленница, любовь к «похитителю» и прекрасный мужчина под неузнаваемым ликом.





Более близкая к привычной вариация была написана в 1740 году Габриэль-Сюзанн Барбот де Вильнев. Здесь история обрастает дополнительными семейными подробностями: чудовище оказывается сиротой, мальчика отдали злой тете, колдунье и соблазнительнице. Кстати, этот сценарий более логичен — облик зверя парень получил за отказ, а не за мимолетный негостеприимный порыв.





Белль тоже оказывается не так проста: купцу она приходится приемной дочерью, настоящие родители — король и добрая фея. А еще там были злые сестры, которым уделяется много экранного времени в нашей отечественной вариации данной сказки («Аленький цветочек»). Но в общем и целом этой легенде не нужны пугающие прародители — стокгольмский синдром и любовь человека к монстру прекрасно справляются и сами.





Рапунцель









Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» сам по себе обходится со своими привычными первоисточниками достаточно вольно — еще бы, в башню к красотке забрался вовсе не принц, а обычный, пусть и весьма симпатичный разбойник. Но диснеевским принцессам к такому не привыкать, Жасмин — яркий тому пример.





И все-таки посмотрим на сказку братьев Гримм: в ней действительно был принц, а еще он поднялся в башню обманом (повторив призыв Готель) и крайне неприятно для героини воспользовался ситуацией. Позже колдунья заметила беременность девушки, отрезала волосы и отправила маму с ребенком бродяжить на улице, а принца сбросила с башни. В процессе падения парень повредил себе глаза о терновник и ослеп. Конец. Хотите послушать другую версию?





Здесь нужно вспомнить собственно о загадочном рапунцеле — цветке колокольчика, к которому мать героини испытывала просто-таки волшебный аппетит. Вкусный цветок растет в саду колдуньи, так что мужу изнывающей от желания отведать растение женщины приходится идти на сделку с ведьмой: она даст нарвать зелени для салатика, но потом заберет ребенка. Продолжение вам известно, но эта альтернативная версия несколько менее мрачная: Рапунцель была рада гостю, и все произошло по взаимному согласию. Ослепленный Готель принц в финале случайно находит в лесу возлюбленную с ребенком, и они живут долго и счастливо в его замке. Слезы девушки оказались волшебными и исцелили глаза принца. Ничего не напоминает?





Русалочка









Что ранние версии сказки, что общеизвестный рассказ Андерсена — все они заканчиваются для героини весьма плачевно. Мотив подлинной жертвенной любви в древней сказке выглядел так: когда Русалочка получила человеческие ноги, каждый шаг сопровождался ужасающей болью и кровавым следом. А принц в это время решал свои матримониальные проблемы посредством бала, выбирая среди самых лучших танцовщиц.





Нужно ли уточнять, что передвигающаяся с трудом морская дева потерпела неудачу, да еще и мстить обидчику собралась. Выменянным у ведьмы ножом Русалочка должна была лишить принца жизни, однако не решилась и стала морской пеной.





Андерсен убрал мрачные подробности про передвижение и сделал целых две концовки: про пену и «дочь воздуха», отправившуюся на небеса. Эта версия — самая счастливая. Ну, кроме хэппи-энда Ариэль у Disney, разумеется.





Красная шапочка









Завершаем пугающие сказки историей, не получившей своего мультфильма от Disney, но воплощенной как в отечественной анимации (советская «Красная шапочка»), так и в зарубежной («Правдивая история Красной Шапочки»). Конечно, последний упомянутый мультфильм переворачивает сказку наизнанку не хуже «Шрека», но тем не менее классическая версия этой дороги из пункта, А в пункт Б с преодолением коварных препятствий известна всем.





Но далеко не все знают, что в череде средневековых сказок «Красная Шапочка» является одной из самых мрачных, полной тяжелых подтекстов и подробно раскрытых тем оборотничества и каннибализма.





Вот версия братьев Гримм: пришедшая к бабушке девочка, не задавая никаких вопросов про размеры, разделась и легла рядом с волком. Злодей ее всего лишь проглотил, ну, а дальше пришли дровосеки и всех вытащили. Только вот волку не поздоровилось — его брюхо зашили, предварительно набив камнями, после чего антагонист скоропостижно скончался.





В более ранней версии родом из 14-го века все было значительно хуже: из бабушки волк приготовил угощения, которыми и потчевал внучку. Предупредить девочку пыталась бабушкина кошка, однако была жестоко лишена жизни посредством метко запущенного деревянного башмака. Девочку волк тоже съел, причем вместе с приглашенными на пир друзьями.





А вот у Шарля Перро все закончилось достаточно симпатично, однако он всячески намекает на то, что волк перед смертью еще успел позабавиться с девочкой, к этому ведет и финальная мораль про лукавых обольстителей. К счастью, данный намек понятен лишь взрослым читателям детских сказок.



