Ломаченко поместил Головкина на первую строчку своего рейтинга P4P

17 марта 2017, 15:39

Вторую строчку Ломаченко отдал экс-чемпиону IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву, которого считает обворованным судьями в бою с Андре Уордом.

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко в студии ESPN Deportes составил свою версию пятёрки лучших боксёров вне зависимости от весовой категории.

На первое место в своём рейтинге P4P украинец разместил чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина. Вторую строчку Ломаченко отдал экс-чемпиону IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву, которого считает обворованным судьями в бою с Андре Уордом.

Третье место досталось американцу Теренсу Кроуфорду, четвёртое — филиппинцу Мэнни Пакьяо, а пятое — американцу Майки Гарсии.

Бой Головкин - Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок Головкина ориентировочно стартует в 9:40.

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