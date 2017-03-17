Ломаченко поместил Головкина на первую строчку своего рейтинга P4P

Вторую строчку Ломаченко отдал экс-чемпиону IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву, которого считает обворованным судьями в бою с Андре Уордом.

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко в студии ESPN Deportes составил свою версию пятёрки лучших боксёров вне зависимости от весовой категории.





На первое место в своём рейтинге P4P украинец разместил чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина. Вторую строчку Ломаченко отдал экс-чемпиону IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву, которого считает обворованным судьями в бою с Андре Уордом.





Третье место досталось американцу Теренсу Кроуфорду, четвёртое — филиппинцу Мэнни Пакьяо, а пятое — американцу Майки Гарсии.





Бой Головкин - Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок Головкина ориентировочно стартует в 9:40.