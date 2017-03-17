О представлении декларации о доходах и имуществе по форме 230.00 (Ж. Клюкова, главный специалист Управления разъяснительной работы ДГД по Северо-Казахстанской области)

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ДГД по Северо-Казахстанской области напоминает, что 31 марта 2017 года истекает срок предоставления Декларации о доходах и имуществе (далее - Декларация по форме 230.00) государственными служащими по итогам 2016 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 185 Налогового кодекса депутаты Парламента Республики Казахстан, судьи, а также физические лица, на которых возложена обязанность по ее представлению в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан», Уголовно-исполнительным кодексом РК и Законом РК «О противодействии коррупции», представляют декларацию о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения и находящемся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Дополнительно для сведения сообщаем, на WEB-приложение «Кабинет налогоплательщика», развернут отдельный сервер для сдачи ФНО 230.00, который позволяет ускорить работу заполнения и отправки ФНО 230.00 налогоплательщикам.

Также в «Кабинете налогоплательщика для представления ФНО 230.00» имеется возможность сдачи ФНО 230.00 за период, начиная с 2013 года по текущий год и просмотра журнала форм. Инструкция с пошаговым описанием действий пользователей для авторизации в «Кабинете налогоплательщика для представления ФНО 230.00» размещена на ftp://ftp.mgd.kz/ и ftp://ftp.salyk.kz/.

Разберем несколько ситуаций, часто встречающихся на практике:

Вопрос 1. С государственной должности уволен в декабре 2016года. Есть ли обязательство по сдаче декларации?

Ответ: Согласно пункту 3 статьи 11 Закона «О противодействии коррупции», в редакции действующей до 1 января 2020 года, лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, в течение трех лет после увольнения в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют в орган государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения и находящемся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Таким образом, лица, не занимающие государственную должность на момент срока исполнения налогового обязательства по представлению декларации, т.е. по состоянию на 31 марта года, следующего за отчетным годом, декларацию о доходах и имуществе не представляют, за исключением государственных служащих уволенных по отрицательным мотивам.

Вопрос 2. Я государственный служащий. В 2016 я сдавал первоначальную декларацию как кандидат на государственную службу за период с января по июнь месяц. Как я должен сдать декларацию за 2016 как госслужащий?

Ответ: Пунктом 2 Закона РК «О противодействии коррупции» в редакции, действующей до 1 января 2020 года, лица, занимающие государственную должность, ежегодно в период выполнения своих полномочий в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют в орган государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения и находящемся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Согласно Правилам составления налоговой отчетности (декларации форма 230.00), утвержденным приказом Министра финансов РК от 21 июня 2016 года № 324 кандидаты на государственную должность представляют в налоговый орган по месту жительства Декларацию с отметкой «первоначальная» за период с начало года до выхода приказа о назначении на государственную должность. При этом заполняется ими приложение № 1.

При заполнении декларации государственным служащими по итогам года в период выполнения своих полномочий указывается налоговый год, а не месяцы, за который представляется Декларация и указывается вид налоговой отчетности «очередная». При этом заполняется Приложение № 2. В приложении сведения о доходах указывается за период с начало года до конца отчетного периода, а сведения об имуществе по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Вопрос 3. Государственным служащим получен имущественный доход в течение отчетного периода в какой форме отчетности следует указать получены доход 240.00 или 230.00?

Ответ: Согласно Правилам составления налоговой отчетности по индивидуальному подоходному налогу, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2016 года № 324, государственные служащие в декларации 230.00 (приложение № 2) в строке 230.02.003 І отражают сумму имущественного дохода, определяемого в соответствии со статьей 180 Налогового кодекса;

При этом, сумма индивидуального подоходного налога не облагаемого у источника выплаты (далее - ИПН) по имущественному доходу отражается в строке 230.02.005 І. В случае, если сумма ИПН отражена в декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), то в строке 230.02.005 І. не отражается.

Вопрос 4. Государственный служащий В 2016 году был разведен. Обязательно ли нужно сдать супруге декларацию за 2016 г.

Ответ: Супруга государственного служащего, при расторжении брака на момент наступления срока исполнения налогового обязательства по представлению декларации, то есть на 31 марта года, следующего за отчетным годом, декларацию о доходах и имуществе не представляют.