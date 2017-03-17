Два одинаковых ДТП с участием ГАЗелей произошли на окраине Алматы

На окраине Алматы произошло две аварии с участием ГАЗелей, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





В результате одного из таких ДТП грузовая машина перевернулась на бок. Авария произошла в пос.Кызыл-Кайрат, перед Талгаром. Версий причин случившегося ДТП две. По одной из них, водитель ГАЗели выезжал с переулка, и хотел пересечь трассу, чтобы продолжить движение по этому переулку. Он стоял и ждал, когда появится такая возможность. Одна машина остановилась, чтобы пропустить ГАЗель, и водитель тронулся. Но в это время остановившуюся машину по встречной полосе обгоняла Skoda, двигавшаяся в сторону Талгара. И легковушка врезалась в выехавшую поперек ГАЗель.





Свою версию аварии рассказал водитель Skoda. Он ехал в сторону Талгара. Перед переулком есть пешеходный переход, по нему шел человек, и водитель притормозил, пропуская его. После этого Skoda поехала дальше. Водитель легковушки видел ГАЗель, стоявшую на выезде из переулка. Однако она стояла, и водитель Skoda смело продолжил движение. Но в это время ГАЗель прямо перед ним поехала. Произошло столкновение.





От удара ГАЗель упала на бок, перекрыв заезд в переулок.









Второе ДТП произошло недалеко от талгарской развилки в пос.Туздыбастау. Здесь также две версии случившегося. По одной из них ГАЗель выезжала с заправки, расположенной на стороне дороги по направлению к Алматы. Ее водитель намеревался поехать в обратном направлении, для чего нужно было пересечь все полосы, свернув налево. Что и начал делать водитель грузового авто. В это время в сторону города двигался Volkswagen Jetta, который врезался в ГАЗель.





В свою очередь, водитель ГАЗели рассказал, что он ехал в сторону города и решил развернуться. Посмотрел в зеркало заднего вида, машины были далеко и он начал совершать маневр. В это время сзади неизвестно откуда появился Volkswagen и протаранил его.



