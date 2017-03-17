В Актобе амнистировали четырех насильников

В горсуд №2 Актобе с начала года поступило свыше 800 дел по амнистии. За это время судьи амнистировали и выпустили из местных колоний четырех насильников. Это Биржан Курмангалиев, Сергей Стрелец, Талгат Тнеев и Нурлыбай Рахимов, сообщает Timeskz.kz





Так, Алгинский районный суд осудил Биржана Курмангалиева к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Курмангалиев проник в дом и собирался изнасиловать женщину. Он добился замены наказания на условный срок, а по амнистии получил полное освобождение и вышел из-за решетки. Курмангалиев родом из Западно-Казахстанской области.





Среди амнистированных дважды осужденный за сексуальные преступления только за один год Сергей Стрелец. Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, Сергею Стрельцу в 2015 году дали условный срок за изнасилование с проникновением в дом, а через несколько месяцев его приговорили к 4 годам лишения свободы за попытку изнасилования. Ему 23 года, он житель села Утвинка Западно-Казахстанской области. Стрелец отбывал наказание в УКА 168/3 города Актобе и должен был выйти на свободу в декабре 2019 года. По постановлению судьи Тлеповой в городе Актобе осужденному заменили остаток приговора на условный срок.





Условным сроком заменили наказание и другому осужденному. 23-летний Талгат Тнеев получил 3 года колонии за изнасилование, но благодаря амнистии ему заменили наказание на 1 год и 3 месяца ограничение свободы.





Нурлыбая Рахимова (48 лет) из Кызылорды осудили за изнасилование к 3 годам колонии. Остаток срока в размере 9 месяцев и 21 дня ему заменили на ограничение свободы. Он отбывал наказание в УКА 168/2 города Актобе.





"Лицам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, неотбытую часть наказания заменяют по амнистии на штраф или ограничение свободы", - пояснила руководитель пресс-службы Актюбинского областного суда Илиада Досова.



