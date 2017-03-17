КПО приняла участие в конференции "Казнефтегазсервис - 2017"

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) приняла участие в VI ежегодной конференции "Казнефтегазсервис – 2017», состоявшейся в городе Атырау.





Организатором данного мероприятия посвященного вопросам инжиниринга и строительства в нефтегазовой отрасли выступил Союз сервисных компаний Казахстана.





В работе конференции приняли участие представители Министерства энергетики, местных исполнительных органов, Национальной палаты предпринимателей Казахстана, отечественные нефтесервисные компании, а также крупных недропользователей, работающих в Казахстане.





Делегация КПО была представлена генеральным директором Ренато Мароли, заместителем генерального директора Маратом Каримовым, директором по развитию проекта Робертом Шелтоном, директором по закупу Лоренцо Томада, а также управляющим по развитию казахстанского бизнеса Бейбитом Сабировым.





Как отметил Ренато Мароли, «КПО и партнеры по Карачаганакскому проекту всецело поддерживают государственные программы и инициативы, направленные на развитие местного содержания и индустриально-инновационного развития страны. Компания вносит вклад в развитие местного содержания, путем реализации Актауской Декларации, Меморандума о взаимопонимании по развитию отечественной промышленности, подписанного компанией КПО, Полномочным органом – ТОО «PSA» и Ассоциацией KAZENERGY».





«По итогам 2016 года, доля местного содержания КПО в поставках товаров, работ и услуг составила 51,6 %, или порядка 530 млн долларов в денежном выражении. В целом, с момента подписания Окончательного соглашения о разделе продукции в 1997 году, доля местного содержания в закупках КПО превысила 6,14 млрд долларов».





«В настоящее время КПО проводит экономическую и техническую оценку возможных вариантов расширения Карачаганакского проекта. Его реализация будет сопряжена с притоком новых инвестиций, внедрением инновационных технологий, созданием дополнительных рабочих мест и возможностей для казахстанских предприятий», - добавил Ренато Мароли.





В ходе конференции также состоялось подписание долгосрочного контракта между КПО и нефтесервисной компанией ТОО «Едиль-Орал.kz» на предоставление услуг по ремонту и перемотке взрывозащищенных и не взрывозащищённых электродвигателей.





Как отметил Ренато Мароли, «ранее данные услуги оказывались иностранными компаниями, в связи с этим подписание данного контракта можно рассматривать в качестве еще одного конкретного результата планомерно проводимой работы по локализации товаров, работ и услуг».





Подписание данного контракта также стало возможным благодаря реализации программы межрегионального сотрудничества и планов, намеченных в результате встреч с представителями региональных промышленных предприятий в ходе прошлогоднего визита делегации КПО в Атыраускую область.





Компания КПО способствует развитию местных поставщиков товаров и услуг, реализует целый ряд проектов в поддержку казахстанского производства.





Сегодня уже видны ощутимые результаты проводимой работы. Так, в рамках совместной инициативы КПО и компании Tenaris, в октябре 2016 года в Актау был запущен новый завод по нарезке резьбовых соединений премиум класса.





Также, в целях содействия развитию местного содержания и передаче технологий, в 2016-2017 годах КПО провела ряд тендеров, где обязательным условием было создание совместных предприятий между иностранными и казахстанскими нефтесервисными компаниями на выполнение следующих видов работ:





• Проектирование

• Услуги по предоставлению бурового раствора

• Услуги по испытанию скважин

• Услуги по проведению газового каротажа

• услуги по предоставлению установок гибких насосно-компрессорных труб

• Услуги по спуску обсадных колонн

• Услуги по предоставлению буровых установок и бурению

• Услуги по подземному ремонту скважин канатной лебедкой.





Как отметил Ренато Мароли, «работая в тесном сотрудничестве с Министерством энергетики Республики Казахстан, Акиматом ЗКО и Полномочным органом и при их постоянной поддержке, КПО всецело содействует внедрению инициатив Правительства РК по развитию местного содержания, что создает условия для освоения производства более сложной высокотехнологической продукции в Республике Казахстан, способной обеспечить долгосрочные заказы для казахстанских компаний и совместных предприятий».



