Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

11-летняя девочка собирается стать самой молодой мамой Британии

17 марта 2017, 16:03

Ожидается, что ребенок родится в ближайшее время.


11-летняя девочка собирается стать самой молодой мамой Британии. По данным местной полиции, отец ребенка всего на несколько лет старше матери, пишет издание Mirror.

Более подробную информацию о беременности не могут обнародовать по юридическим причинам. Известно лишь, что ребенок родится в ближайшее время.

На данный момент самой молодой мамой Британии является девочка, которая родила в 2014 году, когда ей было всего 12 лет, а отцу ребенка - 13. За малышом ухаживает 28-летняя бабушка, пока мама учится в школе.

Самый молодой папа в Великобритании - Шон Стюарт из Бедфорда, который стал отцом в возрасте 12 лет в 1998 году.

Фото: mirror.co.uk

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...