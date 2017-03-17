11-летняя девочка собирается стать самой молодой мамой Британии
17 марта 2017, 16:03
Ожидается, что ребенок родится в ближайшее время.
11-летняя девочка собирается стать самой молодой мамой Британии. По данным местной полиции, отец ребенка всего на несколько лет старше матери, пишет издание Mirror.
Более подробную информацию о беременности не могут обнародовать по юридическим причинам. Известно лишь, что ребенок родится в ближайшее время.
На данный момент самой молодой мамой Британии является девочка, которая родила в 2014 году, когда ей было всего 12 лет, а отцу ребенка - 13. За малышом ухаживает 28-летняя бабушка, пока мама учится в школе.
Самый молодой папа в Великобритании - Шон Стюарт из Бедфорда, который стал отцом в возрасте 12 лет в 1998 году.
Фото: mirror.co.uk
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