Космонавт Аимбетов возглавил общественный совет нового министерства
17 марта 2017, 16:04
Известный казахстанский космонавт Айдын Аимбетов возглавил общественный совет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.
Летчик-космонавт, Герой Казахстана Айдын Аимбетов стал председателем общественного совета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства.
Аимбетов в настоящее время занимает пост вице-президента АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".
В ходе первого заседания общественного совета обсуждались вопросы антикоррупционной политики министерства, реализация поручений, обозначенных в послании президента народу Казахстана, процесс разработки концепции государственной программы "Киберщит Казахстана".
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © РИА Новости. Стрингер
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