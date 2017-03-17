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Космонавт Аимбетов возглавил общественный совет нового министерства

17 марта 2017, 16:04

Известный казахстанский космонавт Айдын Аимбетов возглавил общественный совет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.


Летчик-космонавт, Герой Казахстана Айдын Аимбетов стал председателем общественного совета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства.

Аимбетов в настоящее время занимает пост вице-президента АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

В ходе первого заседания общественного совета обсуждались вопросы антикоррупционной политики министерства, реализация поручений, обозначенных в послании президента народу Казахстана, процесс разработки концепции государственной программы "Киберщит Казахстана".

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © РИА Новости. Стрингер

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