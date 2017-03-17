Депутаты-нуротановцы рассмотрели вопросы внутренней и внешней миграции

Сегодня в Мажилисе состоялось совместное расширенное заседание Комитета по социально-культурному развитию и Совета по экономической политике при фракции партии «Нұр Отан».

Открывая заседание, председатель Совета по экономической политике при Фракции партии «Нұр Отан», секретарь Комитета по социально-культурному развитию Бейбит Мамраев отметил важность рассматриваемого вопроса в свете комплексной задачи по модернизации рынка труда, поставленной в Послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Участники заседания обратили внимание на значительный рост внутренней миграции (на 25 процентов), количества зарегистрированных в нашей стране иностранных граждан (на 25 процентов) и совершенных ими правонарушений (на 5,9 процента) в прошлом году в сравнении с 2015-ым годом, а также незаконной миграции и отрицательную тенденцию оттока граждан, в том числе высококвалифицированных специалистов, в зарубежные страны.

Одним из свидетельств того, какой размах приобрела незаконная трудовая миграция в стране, является обращение акимата Южно-Казахстанской области к Мажилису Парламента с просьбой оказать содействие в открытии представительства посольства Республики Узбекистан в Казахстане в городе Шымкент или городе Сарыагаш. Цель - для документирования граждан без каких-либо документов и с просроченными удостоверениями личности, с последующим выдворением их из нашей страны согласно действующему законодательству.

Участники заседания указали на недостаточную работу государственных органов по добровольному переселению жителей трудоизбыточных регионов в трудодефицитные. Так, в прошлом году при утвержденной Правительством квоте 463 семьи, переселены в трудодефицитные регионы всего 196 из семей, что составляет 42 процента. В связи с этим высказано предложение об увеличении квоты для Северо-Казахстанской области, где данной работе уделяется должное внимание. Критике подверглась Павлодарская область, которая в прошлом году приняла всего лишь 6 семей при квоте на 199 семей.

Депутатами внесены также обоснованные предложения по упрощению юридических процедур приема этнических казахов и предоставления им гражданства Казахстана, а также расселению оралманов в трудодефицитных регионах.

Рекомендации по рассмотренному вопросу будут направлены в Правительство для принятия конкретных решений.