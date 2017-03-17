В аэропорту Алматы задержан казахстанец незаконно перевозивший более $98 тыс.

16 марта 2016 года, в ходе проведения специального расследования, сотрудниками таможенного поста «Жетысу» и сотрудниками службы экономического расследования ДГД по г.Алматы, произведено задержание гражданина Республики Казахстан перевозившего иностранную валюту в размере 98 400 долларов США, без произведения таможенного оформления, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД Алматы.





Пассажир прибыл сообщением «Бангкок-Алматы». Задержание пассажира произведено в зале ожидания аэропорта Алматы с привлечением служебно-поисковой собаки.





Согласно ДОГОВОРУ о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза, ввоз и вывоз физическим лицом наличных денежных средств не должен превышать сумму в эквиваленте 10 тысяч долларов США (более 31 миллиона тенге).





Вместе с тем, за нарушение вышеуказанной нормы договора Уголовным кодексом РК предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.