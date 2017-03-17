Космонавт Аимбетов возглавил общественный совет нового министерства
Летчик-космонавт, Герой Казахстана Айдын Аимбетов стал председателем общественного совета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства.
Аимбетов в настоящее время занимает пост вице-президента АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».
В ходе первого заседания общественного совета обсуждались вопросы антикоррупционной политики министерства, реализация поручений, обозначенных в послании президента народу Казахстана, процесс разработки концепции государственной программы «Киберщит Казахстана».
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