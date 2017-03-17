Брат освобожденного из рабства россиянина: Устроил спектакль на два государства





Журналисты связались с родственниками Образцова и попытались разобраться в подробностях этого дела.





О местонахождении Юрия был оповещен родной брат Сергей Образцов — накануне братьям удалось поговорить по телефону. Сергей Образцов подтвердил, что его брат работал инженером в Институте лазерной физики до 2003 года, когда вышел на пенсию по инвалидности.





«Читал книги, дома у него была целая библиотека, потом Юрий заболел, бросил работу. У брата появилось психическое расстройство — начало что-то казаться, голова постоянно болела», — рассказал Сергей.





По словам Сергея Образцова, в один из дней 2013 года Юрий перестал принимать пищу, а затем у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. «Несколько дней не ел, я вызвал "скорую помощь", врачи положили его в реанимацию, потом сердце останавливалось. Подлечили Юрия и снова направили в психиатрическую больницу, там он отлежал 4 месяца и получил II группу инвалидности на год», — сказал Сергей Образцов.





Сергей отметил, что после этих событий в течение года его брат «жил хорошо» и получал пенсию, но за 5 дней до посещения врачебно-трудовой экспертной комиссии пропал — с 2014 года мужчина находился в федеральном розыске.





«Сперва я обзвонил морги, больницы, потом гляжу — время-то идет, ну я через 10 дней пошел и написал заявление в полицию. Больше новостей до марта 2017 года о нем не было», — говорит брат пленника.





Он также отметил, что до своего исчезновения Юрий неоднократно уходил из дома и мог отсутствовать по несколько дней .





«Уйдет на 2 дня, на 3, куда — не говорил, он вообще не разговаривал со мной почти. Я его научил пользоваться компьютером, интернетом, чтобы он мог смотреть фильмы, развлекся», — сказал Сергей.





Сергей Образцов скептически относится к истории с пленением его брата, но от более подробных комментариев отказывается — пусть этим займутся следователи.





Версия о том, что Юрий Образцов мог отправиться в другой город к незнакомцу, его брата не удивляет — подобные случаи уже были. «Однажды он рассказал мне, что познакомился на автовокзале с каким-то мужиком. Он приглашал Юрия к себе в деревню под Горно-Алтайском. Знаете, вот он как ребенок: когда детей учат не разговаривать с незнакомыми, ребенок все соображает, но взрослый может его обмануть и заманить. Также и психически больной человек... Ему дома скучно, не сиделось на месте, его кто- то вполне мог заманить к себе. Я и думал все это время, что он уехал куда-то на Алтай и скрывается там, ведь брат боялся снова попасть в психиатрическую больницу. Перед посещением ВТЭК я ему никак не мог внушить, что мы идем не на госпитализацию, а посидеть полчаса и продлить ему пенсию. Понимаете, он сумел устроить спектакль в масштабах двух государств», — подчеркнул Образцов.





Сейчас все необходимые документы для установления личности Юрия Образцова прибыли из Новосибирска в Казахстан. Теперь российское консульство готовит для него временное удостоверение — чтобы купить билеты и выехать на родину.





А новосибирские следователи ждут «пленника» на допрос, чтобы проверить историю о похищении.



