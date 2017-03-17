С сентября 2017 года школьники 2, 5 и 7 классов будут учиться по новым учебникам

Отмечается, что в обсуждении учебников приняли участие и родители.

С сентября текущего года учащиеся казахстанских школ 2, 5 и 7-х классов будут проходить обучение по новым учебникам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство образования и науки РК.

«Раньше число членов республиканской комиссии никогда не превышало 13 специалистов и ее работа проходила в закрытом режиме. Теперь число членов было увеличено до 40 человек, были приглашены учителя из всех регионов, а также ученые-практики и депутаты. Если же брать полностью всех членов предметных комиссий, то их число превысило 140 человек. В конкурсе участвовали 12 зарубежных и отечественных издательств. Вся работа комиссии записывалась на камеру, процесс был прозрачным», - сказала на брифинге в СЦК заместитель министра образования и науки Эльмира Суханбердиева.

Из более чем 1 000 учебников для республиканской комиссии было рекомендовано 197, которая в итоге одобрила 130.

«Данные учебники полностью соответствуют госстандартам и программам. В течение года нами была проведена экспертиза учебников 2,5,7-х классов, и в процессе не были рекомендованы издания, которые не соответствовали требованиям. Новые учебники были разработаны на основе стандартов 2015 года и существенно отличаются по содержанию от старых. Макеты учебников были размещены на сайте министерства и в их обсуждении приняли участие и родители. Все дельные рекомендации были учтены», - отметила в свою очередь директор республиканского научно-практического центра МОН Бейбиткуль Каримова.

Талгат Исенов