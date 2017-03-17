Должника по налогам объявили в розыск

Сделка, связанная с реализацией имущества, предполагает возникновение дохода в виде положительной разницы между ценой реализации и ценой приобретения такого имущества. В случае если реализованное имущество физического лица находилось на праве собственности менее одного года и на момент реализации возникает прирост стоимости, то данная разница, согласно нормам Налогового законодательства, облагается налогом по ставке 10%.

Департамент государственных доходов по городу Алматы активно ведет работу в части исполнения налоговых обязательств лицами, получивших имущественный доход от прироста стоимости при реализации имущества которое находилось на праве собственности менее одного года.

К примеру, гражданкой Бурковской Г.Н., при получении имущественного дохода от прироста стоимости при реализации имущества, не оплачен подоходный налог в размере 1 065 600 тенге.

На основании заявления налогового органа Жетысуским районным судом г. Алматы от 29.10.2015 года вынесен приказ о взыскании с гр. Бурковской Г.Н. налоговой задолженности в размере 1 065 600 тенге и пени в размере 720 265 тенге.

Однако в ходе исполнительного производства, возбужденного частным судебным исполнителем, установлено, что указанная гражданка не проживает по зарегистрированному месту жительства.

В результате, Жетысуским районным судом вынесено определение об объявлении в розыск гр. Бурсковской Г.Н. и направлено в Жетысуское УВД г. Алматы для исполнения.

В ходе проведенной работы по данному направлению, за весь 2016 год, Департаментом государственных доходов по городу Алматы обеспечено дополнительное поступление налога в местный бюджет на сумму более 981 миллиона тенге. На сегодняшний день в работе находятся более 6 800 физических лиц, предположительно получивших доход от прироста стоимости при реализации имущества, находившегося на праве собственности менее одного года.

Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что исполнение налогового обязательства, при возникновении имущественного дохода, осуществляется физическим лицом путем представления Декларации по ИПН (форма 240.00) в срок не позднее 31 марта года следующего за отчетным и уплаты индивидуального подоходного налога, исчисленного по ставке 10% к объекту налогообложения (образовавшегося прироста стоимости), в органы государственных доходов по месту жительства.