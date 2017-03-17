Китай и Австрия заняли свои павильоны на территории комплекса «Астана ЭКСПО-2017»

Китай и Австрия заняли свои павильоны на территории выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017». Сегодня они презентовали свои планы по созданию внутреннего содержания журналистам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ходе своего интервью главный руководитель строительства павильона Китайской Народной Республики Джи Джие поблагодарил правительство Казахстана за предоставленный павильон (1053 кв.м). Оказалось, представители Поднебесной еще со времен выставки в Шанхае питают страсть к большим площадям.

«Участвовать в выставке «Астана ЭКСПО-2017» для правительства Китая очень важно, поэтому в этот раз мы выбрали очень большую площадь павильона (1053 кв.м). В рамках выставки мы хотим продемонстрировать все свои идеи и достижения, связанные с трансформацией традиционных энергетических ресурсов в современные энергоресурсы, основанные на охране экологической среды, устойчивого развития и так далее, в области ядерной энергетики, и наладить связи со всеми странами-участницами» - сказал Джи Джие.

Конструкция австрийского павильона по словам посла Австрии в Казахстане Герхарда Сайлора будет из стали, потому как она олицетворяет три важных для этой страны вещи - ум, душу и силу. Помимо этого, у посетителей павильона будет возможность «пощупать» энергию в интерактивном формате, будет зона relax, где можно будет узнать больше об Австрии.

«37% Австрии - энергия воды, 10% - энергия ветра, есть много биомассы. И поэтому концепт ЭКСПО-Астана очень хороший для нас. Наш павильон это минимум 5 млн. евро, - сказал посол и добавил. - Мы будем презентовать себя и как культурную страну. Будет большой хор мальчиков из австрийского монастыря. А 4 июля мы устроим танцы на улице, в том числе и под классическую австрийскую музыку».

Татьяна Ковалева