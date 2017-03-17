В минувшем году в Алматы пресекли деятельность 610 преступных групп

На базе Департамента внутренних дел Алматы прошло очередное заседание Консультативно-совещательного органа, в ходе чего были обсуждены итоги оперативно-служебной деятельности служб и подразделений алматинской полиции за минувший год, деятельности Местной полицейской службы, а также профилактики нарушений сотрудниками полиции этических норм, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Криминогенная обстановка в Алматы стабильная, отмечается снижение преступности, в частности, тяжких и особо тяжких видов на 35,5%, а именно убийств - на 23,9%, изнасилований - на 41%, разбойных нападений - на 33,7%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью человека - на 18%, грабежей - на 8,7% и др. Пресечена преступная деятельность 610 преступных групп, 50 из них совершали на территории города разбойные нападения, 135 - грабежи, 15 - угоны транспортных средств, 410 - кражи чужого имущества. Хорошим подспорьем в борьбе с преступностью является активное и повсеместное использование новых технологий. К примеру, для профилактики краж чужого имущества, в том числе и квартирных, нам в помощь свыше 60 тысяч камер видеонаблюдения, установленных в мегаполисе, особенно в жилом массиве и общественных местах. Это хорошая тенденция. И в дальнейшем полиция Алматы приложит максимум усилий для стабилизации обстановки в городе, обеспечения безопасности граждан, а также защиты их прав и интересов», - уточнил в своей выступлении первый заместитель начальника ДВД города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.

Об итогах первого года деятельности Местной полицейской службы рассказал заместитель начальника данного подразделения подполковник полиции Торехан Исин. По словам спикера, в среднем в дежурные сутки на охрану общественного порядка в мегаполисе заступают 2 тысячи 114 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии. Их места расположения распределены на 446 автомобильных и 1 715 пеших маршрутов.

«С целью стабилизации оперативной обстановки на наиболее криминогенных участках в течение года было проведено 19 локальных отработок и 31 профилактическое мероприятие республиканского и регионального уровней. Известно, что основной фигурой в профилактике правонарушений является участковый инспектор полиции, которыми в минувшем году «по горячим следам» раскрыто свыше 6 тысяч преступлений, а также выявлено порядка 63 тысяч правонарушений. Сумма штрафов составила 260 миллионов 522 тысячи тенге. В тоже время сейчас проводится целенаправленная работа по выявлению лиц, предоставляющих помещений для занятия проституцией. Уже с начала этого года выявлено 146 притонов, 26 из них - гостиницы, еще 120 - жилые квартиры», - отметил подполковник Исин.

«Работа Совета сегодня прошла плодотворно, были выслушаны мнения и предложения, которые помогут работать полицейским Алматы качественнее. И уже скоро мы заслушаем первые итоги внесенных нововведений и можно будет сделать промежуточный анализ по ним. Алматы развивается и растет с каждым днем. Поэтому стражи порядка должны шагать в ногу со временем и быть оснащены «по последнему слову техники», - резюмировал председатель Консультативно-совещательного органа при ДВД города Алматы генерал-майор внутренней службы Талап Кабденов.