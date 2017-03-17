За убийство кабана в Иле-Алатауском нацпарке задержали жителя Талгара
17 марта 2017, 16:41
По факту незаконной охоты ведется расследование уголовного дела.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, вооруженного карабином браконьера задержали на территории Иле-Алатауского государственного национального парка, передает Zakon.kz.
«При содействии инспекторов природоохранных органов задержание нарушителя произведено полицейскими Талгарского РУВД. У подозреваемого, оказавшимся жителем Талгара, изъята незаконно добытая туша дикого кабана и нарезной карабин ЧЗ-550, 308 калибра. По факту незаконной охоты ведется расследование уголовного дела по ст. 337 УК РК», - проинформировали в полиции.
На территории Алматинской области продолжается отработка «Табигат», направленная на профилактику и выявление фактов браконьерства и других нарушений по линии природоохранного законодательства.
«Отработка, начавшаяся 6 марта, продлится до 6 апреля, в ходе которой по всем заповедным зонам, природным паркам, рекам и озерам будут курсировать оперативно-поисковые группы в составе сотрудников полиции и работников природоохранных ведомств», - отметили в пресс-службе ДВД.
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