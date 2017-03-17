 
Преимущественно облачно
10°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 5%

Влажность: 42%

Давление: 702 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

316.50

17 марта 

Курс НБРК

317.63

-

АЛМАТЫ

Покупка

315.00

Продажа

316.50

АСТАНА

Покупка

314.00

Продажа

316.50

Подробнее
340.50

17 марта 

Курс НБРК

340.25

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.00

Продажа

340.50

АСТАНА

Покупка

339.00

Продажа

341.00

Подробнее
Новости за сегодня

Налоговую отчетность будут принимать в выходные и праздничные дни

Уважаемые налогоплательщики!

Департамент государственных доходов по городу Алматы сообщает, что в связи с окончанием отчетного периода для предоставления годовых деклараций по сроку 31 марта 2017 года (ФНО 100.00, 130.00, 220.00, 230.00, 240.00, 700.00) сотрудники Центров оказания услуг и Терминалы самообслуживания районных управлений государственных доходов по г. Алматы, для Вашего удобства будут работать в праздничный и субботний дни - 20 марта и 25 марта 2017 года с 10:00 часов до 15:00 часов.

Кроме того, напоминаем, что имеется возможность в соответствии со статьей 72 Налогового кодекса продлить сроки предоставления налоговой отчетности по корпоративному и индивидуальному подоходному налогу - на срок не более 30 календарных дней, по другим налогам - не более 15 календарных дней при условии ее предоставления в электронном виде.


17 марта 2017, 16:36
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код