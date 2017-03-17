Юбэнк-младший: Сондерс никого не одурачишь! Ты слишком боишься GGG, чтобы драться с ним

Ожидается, что в случае победы Головкина над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) в субботу, Сондерс прямо на арене Madison Square Garden объявит об их бое

Британский боксер Крис Юбэнк-младший (24-1, 19 КО) ответил в твиттере своему соотечественнику Билли Джо Сондерсу (24-0, 12 КО ), сообщает ), сообщает sports.kz





Напомним, ранее Сондерс прокомментировал свой возможный бой с Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), о котором активно пишет пресса. Британец написал следующее: «Пока я ничего не утверждал. У GGG на выходных большой бой, о котором нужно позаботиться, так что я желаю ему удачи. Потом уже команды смогут все обсудить».





Юбэнк не оставил этот твит без внимания и ответил Сондерсу.





«Ты никого не одурачишь, парень! Ты слишком боишься GGG, чтобы драться с ним, и точно так же боишься меня. Мошенник! Свой последний бой ты провел в развлекательном центре перед 200 людьми. Ты не собираешься драться ни с Головкиным, ни со мной, мечтатель!» — написал Юбэнк в твиттере.





Ожидается, что в случае победы Головкина над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) в субботу, Сондерс прямо на арене Madison Square Garden объявит об их бое. Некоторые СМИ также писали, что 10 июня бой Головкин — Сондерс пройдет в рамках выставки EXPO в Астане. Сам Геннадий также сообщил журналистам, что свой следующий бой он проведет в Казахстане.



