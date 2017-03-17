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Утверждено Положение республиканского государственного учреждения «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК»
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 2 марта 2017 года № 128 «Об утверждении Положения республиканского государственного учреждения «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан», утверждено Положение республиканского государственного учреждения «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» согласно приложению к приказу.
В частности, Республиканское государственное учреждение «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» (далее - Комитет) является ведомством Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее - Министерство), осуществляющим в пределах компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан контрольные и реализационные функции в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений, коммунального хозяйства и обращения с коммунальными отходами (за исключением твердых бытовых отходов), государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (кроме теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения) в пределах населенных пунктов.
Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством счета в органах Казначейства.
Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
Комитет выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Структура и штатная численность Комитета утверждается Ответственным секретарем Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
Полное наименование Комитета:
на государственном языке - «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі;
на русском языке - Республиканское государственное учреждение «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан».
Местонахождение Комитета: 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 8, «Дом Министерств», 10 подъезд.
Положение является учредительным документом Комитета.
Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Комитет не вступает в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Комитета.
В случае предоставления Комитету прав по осуществлению деятельности, приносящей доходы, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
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