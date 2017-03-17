В Павлодарской области закрыты все ледовые переправы

В зимний период 2016-2017 гг. на территории Павлодарской области через реку Иртыш функционировали 6 ледовых переправ. В Иртышском в Актогайском районах по одной переправе, в Майском и Лебяжинском районах по две. На сегодняшний день все данные переправы закрыты и их эксплуатация запрещена, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.





При нарушении правил безопасности водоемы круглый год являются объектом повышенной опасности и при неправильном поведении человека у воды несут в себе угрозу для его жизни. В весенний же период эта опасность возрастает в разы.

В отличии от осеннего и зимнего периода в весенний период лед на воде во много раз слабее. Во-первых при колебании температуры воздуха лед меняет свою структуру и толщина льда уже не является критерием его безопасности, т.е. даже достаточно толстый лед, который в зимний период выдерживал нагрузку в несколько тон в весенний период может проломиться при воздействии небольшой нагрузки. Вода образовавшаяся при таянии снежных сугробов на льду, кстати которая к тому же в весной для льда являющаяся уже дополнительной нагрузкой, проникает в трещины льда и точит ее. Эта же вода изолиирует характерный звук при проломе льда, т.е. лед весной не трещит и «не предупреждает» человека.

Отдельно стоит отметить береговую линию, так как глубина воды, соответственно толщина льда у берега как правило не большая, в первую очередь оттаивает именно эта зона. И глубокий береговой снег «согревающий» льдину увеличивает скорость таяния. При этом же он «скрывает» опасные места у берега от взгляда человека.

В отличии от летнего периода, когда шансов спасти человека больше, в силу того, что терпящего бедствие человека видно с берега и у него есть какой-никакой доступ к воздуху, в весений период подольдом воздуха практические нет и человек не в состоянии вынырнув зделать вздох, поскольку соприкасающийся с водой лед не дает ему такую возможность. Спасти человека живым из подольда в этот период практически не возможно. Подводное течение унесет его от место пролома, единственного места где оставался доступ к столь драгоценному воздуху.

В раннюю весну, как бы солнце не пригревало, вода в водоемах остается еще холодной. Физический и психологический подготовленный взрослый человек при температуре воды +3 градусов Цельсия может продержаться в воде 10-12 минут. После чего начинается потеря жизнеспособности организма человека.

Оперативно-спасательный отряд ДЧС Павлодарской области призывает население региона впредь не использовать ледовое покрытие на реке Иртыш и в других водоемах области в качестве переправ. И отказаться от каких-либо прогулок по льду. Ведь, как бы не был экономичным этот путь, собственная жизнь все же дороже с экономленных денег.











