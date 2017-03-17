Пенсионер «заплатил» сиделке полтора миллиона тенге в Шымкенте

О собственной щедрости мужчина почтенного возраста узнал после того, как пришел в себя после инфаркта.

В Шымкенте пенсионер «заплатил» сиделке полтора миллиона тенге. И переписал на нее квартиру. О собственной щедрости мужчина почтенного возраста узнал после того, как пришел в себя после инфаркта, сообщает Otyrar.kz





Афган Ялалатдинов даже и предположить не мог, что на старости лет ему придется готовиться к суду, доказывая, что стал жертвой обмана. Однако, другого выхода у одиноко живущего 84-летнего старика просто нет — он лишился всех средств, которые долгое время копил на собственные похороны. Особенность ситуации в том, что обманули его люди, которых он считал почти своими детьми.





В прошлом году у пенсионера случился приступ. Едва шевеля руками, он смог позвонить только дочери своего покойного друга. Та сразу приехала. Организовала скорую помощь, навещала в больнице. Когда кризис миновал, старик вернулся домой. И тут забота со стороны женщины приобрела несколько иной характер.





«Они — брат с сестрой, еще нотариус, три человека вошли ко мне. Я тут лежал пластом. Рахима коран притащила толстый. Руку положила, клялась (плачет)», - рассказывает пенсионер.





«В твою пользу, да, в твою пользу вроде как мы тебе помочь хотим», — говорили они. И он поверил. И подписал. Подписал он неправильный документ. Он подписал доверенность, которой они воспользовались. Они просто знали что у него со зрением плохо…», - сказала Рима Зинатуллина, помощница пенсионера.





Как выяснилось, старик подписал договор продажи собственной квартиры, а заодно и доверенность на получение своих сбережений с банковского депозита. Об этом он узнал спустя три месяца, когда оправившись после болезни, смог внимательней вникать в собственные дела.





Оказалось, что в своей квартире он проживает уже только как квартирант, а все «похоронные сбережения», весьма солидная сумма, накопленная годами, сняты со счета. При этом никаких денег от продажи квартиры, ни из банка, он не получал.





Пенсионер обратился в полицию. В конечном итоге квартиру ему вернули в виде дарственной. А вот куда делись «похоронные», разбираться предстоит в суде.





«Если даже они помогли этому человеку, то дядя Андрей в состоянии заплатить за сиделку, работу. Он и на следствии сказал, что если бы я на ноги встал после такого инфаркта, я бы отблагодарил ее. Не то что 30-40, даже 150-200 тыс. я бы заплатил за работу. Но полтора миллиона забрать пусть за два, за месяц, это значит у нас в Шымкенте очень серьезные сиделки!», - говорит Римма Зинатуллина, помощница пенсионера.



