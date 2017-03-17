В Британии коллекционера признали виновным в убийстве бабочки

Это первый случай подобного судебного преследования в Великобритании.

Коллекционера в Великобритании признали виновным в совершении шести преступлений в отношении редкой бабочки , передает , передает РИА Новости со ссылкой на ВВС.





Филип Каллен из Бристоля ловил бабочек Голубянка арион на западе Англии, затем убивал их и размещал под стеклом в своей коллекции. Полиция провела обыск в доме Каллена и обнаружила около 30 лотков с бабочками.





Однако коллекционер отрицает, что самостоятельно поймал Голубянку арион. По его словам, он приобрел редкую бабочку за границей.





Британца признали виновным в ловле, убийстве и хранении бабочек. По данным СМИ, это первый случай подобного судебного преследования в Великобритании.





Известно, что эта бабочка встречается по всей территории России, исключая северные ее границы, а также отмечается в Восточном Казахстане, Монголии, на северо-востоке Китая и Корее. В 1979 году бабочки полностью исчезли в Великобритании: в месте обитания муравьёв вида Myrmica sabuleti (гусеницы бабочек питаются их личинками) понизилась температура из-за увеличения высоты травы. Траву же перестали поедать вымирающие от миксоматоза кролики. В 1980 году бабочки были завезены в страну из Швеции. Для восстановления численности популяции потребовалась четверть века.



